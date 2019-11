Spānijas sociālisti vēlas par jaunās valdības prioritāti pasludināt vēršanos pret galēji labējiem

Galēji labējo spēku nostiprināšanās apturēšana jāpadara par Spānijas jaunās valdības prioritāti, pirmdien paziņojusi līdzšinējā vicepremjere un viena no sociālistu līderēm Karmena Kalvo.

Dienu iepriekš notikušajās vēlēšanās sociālisti gan nomināli guva uzvaru, taču atkal nespēja izcīnīt absolūto vairākumu, un viņu pārstāvniecība parlamentā, salīdzinot ar situāciju pēc aprīlī notikušajām vēlēšanām, pat nedaudz sarukusi, kamēr galēji labējā partija "Vox" ("Balss") savu pārstāvniecību vairāk nekā dubultojusi.

"Mums jāsaglabā demokrātija un Spānijas teritoriālā nedalāmība, taču jāvēršas arī pret galēji labējiem, kuru nostādnes ir antikonstitucionālas," intervijā sabiedriskās televīzijas kanālam RTVE uzsvērusi Kalvo.

Saskaņā ar galīgajiem balsu skaitīšanas rezultātiem sociālisti, iegūstot 28% balsu, izcīnījuši 120 no 350 deputātu vietām, kamēr aprīlī ar 28,7% balsu viņiem pienācās 123 mandāti.

Savukārt atbalsts "Vox" pieaudzis no 10,3 līdz 15,1%, bet partijas pārstāvniecība attiecīgi no 24 līdz 52 vietām.

Savas pozīcijas nostiprinājusi arī konservatīvā Tautas partija (PP), kuras izcīnīto balsu skaits pieaudzis no 16,7 līdz 20,8% un mandātu skaits attiecīgi no 66 līdz 87.

Tikmēr galēji kreisā partija "Unidas Podemos" ("Vienoti mēs varam") un labēji centriskā partija "Ciudadanos" ("Pilsoņi") zaudējušas savas pozīcijas.

Atbalsts galēji kreisajiem sarucis no 11 līdz 9,8%, un viņu pārstāvniecība samazinājusies no 33 līdz 26 vietām, kamēr atbalsts "Ciudadanos" krities no 15,9 līdz 6,8%, un turpmāk tā parlamentā būs pārstāvēta tikai ar desmit deputātiem, kamēr pēc aprīlī notikušajām vēlēšanām tai bija trešā lielākā pārstāvniecība ar 57 mandātiem.

Pēc šīs graujošās sakāves "Ciudadanos" līderis Alberts Rivera jau atkāpies no amata.

Sagaidāms, ka sociālisti atkal mēģinās izveidot valdību, lai gan tas varētu būt vēl sarežģītāk nekā pēc aprīlī notikušajām vēlēšanām, kad sociālistiem tā arī neizdevās sastādīt kabinetu, kas varētu gūt atbalstu parlamentā.