Spīdzināšanas telpās Hersonā turēti arī bērni

Ukrainas izmeklētāji Hersonas apgabalā, kas atbrīvots no Krievijas okupantiem, ir atklājuši kameru, kurā notikusi slikta izturēšanās pret bērniem, trešdien paziņoja Ukrainas augsta ranga cilvēktiesību aizstāvis, kura teikto citē aģentūra "Reuters".

Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisārs Dmitro Ļubinecs sacīja, ka kamera, kurā turēti bērni, atrodas vienā no četriem Krievijas karavīru pārvaldītajiem spīdzināšanas centriem Hersonā - pilsētā Ukrainas dienvidos, kuru pagājušajā mēnesī pameta okupantu armija.

Ļubinecs, kurš ir iesniedzis virkni ziņojumu par spīdzināšanu, sacīja, ka apstākļi šajā kamerā bija sliktāki nekā ieslodzījuma vietas, kas tika pētītas citos apgabalos, kurus iepriekš bija ieņēmuši Maskavas spēki.

"Mēs atradām 10 spīdzināšanas kameras Hersonas apgabalā, četras Hersonas pilsētā," viņš sacīja žurnālistiem. "Vienā no kamerām mēs atradām atsevišķu telpu, kameru, kurā tika turēti bērni (..) pat okupanti to sauca par bērnu kameru." Viņš sacīja, ka kamera no blakus telpām atšķīrās tikai ar to, ka okupācijas spēki uz grīdas bija novietojuši plānus paklājiņus.

"Esam dokumentējuši, ka bērni netika nodrošināti ar ūdeni, ūdens tika dots tikai katru otro dienu. Ēdienu praktiski nedeva," stāstīja Ļubinecs. "Viņi izmantoja psiholoģisku spiedienu. Viņi teica, ka viņu [bērnu] vecāki ir viņus pametuši un neatgriezīsies."

Pēc viņa teiktā, viens 14 gadus vecs zēns tika aizturēts par bojātas Krievijas militārās tehnikas fotografēšanu.

"Tie bija bērni, kuri, iebrucēju ieskatā pretojās," sacīja Ļubinecs.

Viņš arī norādīja, ka kopš iebrukuma sākuma februārī uz Krieviju nogādāti aptuveni 12 000 ukraiņu bērnu, tostarp 8600 bērnu aizvesti ar varu.