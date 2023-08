Sprādzienā cietusī optikas rūpnīcā Krievijā piedalās jaunas paaudzes bumbvedēja 'Poslaņņik' izstrādē

Zagorskas optikas-mehāniskā rūpnīca, kuras teritorijā 9. augustā nogranda sprādziens, piedalījusies jaunas paaudzes bumbvedēja izstrādē, raksta medijs "Agenstvo".

Aptuveni 50 kilometrus no Maskavas esošajā Sergijevposadā uzceltās rūpnīcas teritorijā trešdienas, 9. augusta, rītā atskanēja spēcīgs sprādziens, kurā cieta aptuveni 60 cilvēku. Viena sieviete zaudēja dzīvību, deviņi ir pazuduši, bet desmitiem tuvumā esošo ēku sprādziena vilnis izsitis logu stiklus.

Saskaņā ar Krievijas varasiestāžu apgalvoto, sprādziens noticis pirotehnikas noliktavā, ko no rūpnīcas nomājis privāts uzņēmums "Piro-Ross", bet oficiālais nelaimes cēlonis – "cilvēciskais faktors", liecina valsts kontrolētās ziņu aģentūras TASS informācija.

Well, turns out the explosion at Zagorsk Optical-Mechanical Plant near Moscow was just a little oopsie in a pyrotechnics warehouse. You know, typical 'violation of the technological process.' Just a regular day at a military plant producing optical sights, thermal imagers,… pic.twitter.com/lK8e7THA0T