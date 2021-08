Sprādzienos pie Kabulas lidostas vismaz 60 upuri, starp viņiem – ASV karavīri (plkst. 22.43)

Ceturtdien pie Kabulas lidostas, kur turpinās cilvēku evakuācija un mēģina nokļūt tūkstošiem afgāņu, nograndis sprādziens, bet vēl viena mazāka eksplozija notikusi viesnīcā netālu no lidostas, vēsta raidsabiedrība BBC. Kopumā nogalināti vismaz 60 cilvēki, tostarp 12 Amerikas Savienoto valstu (ASV) karavīri, bet aptuveni 140 cilvēki ievainoti.

Divos sprādzienos, ko sarīkojuši divi "Daesh" ("Islāma valsts") pašnāvnieki, nogalināti 12 ASV bruņoto spēku karavīri un 15 ievainoti, vēsta ārvalstu mediji, atsaucoties uz ASV armijas ģenerāļa Keneta Makenzija teikto. ASV lēš, ka "Daesh" grupējums Kabulā mēģinās sarīkot jaunus uzbrukumus.

BBC vēsta, ka šis grupējums uzņēmies atbildību par uzbrukumu Kabulas lidostā,

Neskatoties uz ceturtdien notikušajiem sprādzieniem, ASV turpinās evakuēt cilvēkus no Kabulas lidostas.

Iepriekš Pentagons bija apstiprinājis, ka uzbrukumā Kabulas lidostā nogalināti vairāki ASV karavīri, taču precīzu bojāgājušo karavīru skaitu nebija nosaucis.

BBC atzīmēja, ka ASV medijos vēstīts par četriem jūras kājniekiem, kuri gājuši bojā sprādzienos. Vēl vairāki esot ievainoti. Telekanāls "Fox News" un izdevums "The Wall Street Journal" vēstīja, ka divos bumbu sprādzienos nogalināti četri amerikāņu jūras kājnieki, ziņoja LETA.

Savukārt aģentūra "Reuters", atsaucoties uz Pentagona ziņojumu, vēstīja, ka bojā gājuši vismaz 10 ASV karavīri.

Par sprādzienu sākotnēji cilvēki ziņoja sociālajos tīklos, bet vēlāk faktu apstiprināja arī ASV armija, ziņoja telekanāls "Al Jazeera".

"Mēs varam apstiprināt, ka notika sprādziens ārpus Kabulas lidostas. Cietušo skaits pagaidām nav zināms," paziņoja Pentagona runasvīrs Džons Kirbijs. Viņš arī apstiprināja vēl vismaz vienu sprādzienu viesnīcā netālu no lidostas.

Upuru vidū ir amerikāņi un civiliedzīvotāji. "Taliban" pārstāvji iepriekš paziņoja, ka uzbrukumā gājuši bojā vismaz 13 cilvēki, tostarp ievainojumus guvuši talibu sargi. Savukārt vietējā slimnīca ziņoja, ka tajā nogādāti vismaz 60 ievainotie.

BBC vēstīja, ka "Taliban" nosodījis abus pret civiliedzīvotājiem vērstos sprādzienus, kas, pēc viņu runasvīra teiktā, notikuši tajā teritorijas daļā, kur par drošību bijuši atbildīgi ASV spēki.

Turcijas Aizsardzības ministrija ziņoja, ka atskanējuši divi sprādzieni. Savukārt afgāņu žurnālists Bilals Sarvarijs stāstīja, ka uzbrucēji bijuši divi – viens detonējis sprāgstvielas, bet otrs atklājis uguni pa cilvēkiem.

Vēlāk apstiprināts, ka pēc sākotnējā sprādziena atskanējis otrs mazāks, kam sekojusi šaušana.

Savukārt Francijas vēstnieks Kabulā Deivids Martinsons aicinājis cilvēkus doties prom no lidostas vārtiem, brīdinot par jaunu sprādzienu draudiem.

Iepriekš ASV un sabiedroto valstu izlūkdienesti informēja, ka lidostu apdraud pašnāvnieki spridzinātāji. Cilvēki tiek mudināti pamest lidostas apkārtni ar "Daesh" saistīta grupējuma uzbrukumu draudu dēļ.

Please don't go to Kabul airport now, Heavy explosion in front of Abby Camp, shooting has started, USA troops used 6-8 gas bomb on people on east gate and lots of women got injured and burned, I was there pic.twitter.com/hGEFlLP08b

Viens no sprādzieniem, ko izraisījis pašnāvnieks spridzinātājs, noticis pie vieniem no lidostas vārtiem, kas iepriekš tika slēgti terora draudu dēļ, ziņo raidsabiedrība BBC.

Uz šiem notikumiem Kabulas lidostā tviterī reaģējis arī NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs, "stingri nosodot" šo teroristisko uzbrukumu.

I strongly condemn the horrific terrorist attack outside #Kabul airport. My thoughts are with all those affected and their loved ones. Our priority remains to evacuate as many people to safety as quickly as possible.