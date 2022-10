Sprādziens uz Kerčas tilta pastiprinājis okupantu loģistikas problēmas, ziņo Lielbritānija

Loģistikas problēmas, ar kurām saskaras Krievijas spēki Ukrainas dienvidos, visticamāk, ir kļuvušas vēl akūtākas pēc sprādziena uz Kerčas tilta 8. oktobrī, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka okupanti, kas darbojas Ukrainas dienvidos, visticamāk, palielinās loģistikas piegādes plūsmu caur Mariupoli, tādējādi mēģinot kompensēt problēmas, kuras radīja sprādziens uz Kerčas tilta.

Tā kā Krievijas spēku situācija Hersonā ir saspringta un piegādes ceļi caur Krimu ir pasliktinājušies, sauszemes sakaru līnija caur Zaporižjas apgabalu kļūst arvien svarīgāka Krievijas okupācijas ilgtspējībai, norāda Lielbritānijas ministrija.

Melitopoles pilsēta ir piegādes ceļu punkts, un tajā atrodas liela Krievijas aviācijas klātbūtne, noslēgumā raksta britu izlūki.

