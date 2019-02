Spriedze Venecuēlā: Aktīvisti ar palīdzības kravām laužas valstī no Kolumbijas un Brazīlijas

Spriedze uz Venecuēlas robežpunktiem pieaug – Latvijas atzītā Venecuēlas pagaidu prezidenta Huana Gvaido vadībā aktīvisti no Kolumbijas un Brazīlijas valstī vēlas ievest palīdzības kravas, un valdības opozicionāri abās robežas pusēs iesaistās asiņainās sadursmēs ar Venecuēlas robežsargiem un Nacionālās gvardes karavīriem, lai atvērtu robežas.

Gvaido vadītie aktīvisti no Kolumbijas puses valstī vēlas ievest palīdzības kravas ekonomiski novārdzinātajā valstī, kurā jau vairākus gadus ir pārtikas un pirmās nepieciešamības preču iztrūkums. Pēc opozīcijas aktīvistu sadursmēm ar Venecuēlas valdības pārstāvjiema vismaz trīs Venecuēlas Nacionālās gvardes karavīri sestdien pametuši posteni uz Simona Bolivara vārdā nosauktā robežtilta.

Sociālajos tīklos izplatīts arī video, kurā redzams, ka vismaz viena Venecuēlas Nacionālās gvardes vienība ar bruņuauto un kravas transporta auto pievienojusies opozīcijai, kura to sveic.

Savukārt citā robežpārejas punktā - aptuveni desmit kilometrus uz ziemeļiem no zīmīgā tilta esošajā Urenjas pilsētā robežsargi ar gumijas lodēm un asaru gāzi atgaiņājuši tautiešus, kuri vēlējušies šķērsot robežu, lai dotos uz savām darbavietām Kolumbijā, ziņo CNN.

Aculiecinieki ziņo, ka spriedze pēdējās dienās pieaug arī Brazīlijas pierobežā vairāk nekā tūkstoš kilometrus uz rietumiem no iepriekš pieminētajiem Kolumbijas-Venecuēlas robežpunktiem (kartē iezīmēts attālums starp Venecuēlas "kartākajiem" robežpunktiem ar Kolumbiju un Brazīliju) . Brazīlija, kura paudusi atbalstu Gvaido, uz pierobežu nosūtījusi armijas papildinājumu.

Brazilian army is on the way to the border to #Venezuela now. pic.twitter.com/0s7qTbzpFR