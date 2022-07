Šrilankā pieņemta aizbēgušā prezidenta atkāpšanās

Šrilankas parlamenta spīkers Mahinda Japa Abeivardena piektdien paziņoja, ka pieņēmis protestu dēļ no valsts aizbēgušā prezidenta Gotabajas Radžapaksas atkāpšanos no amata.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Esmu pieņēmis [prezidenta] demisiju," žurnālistiem sacīja Abeivardena.

Viņš piebilda, ka atbrīvojis Radžapaksu no prezienta amata ceturtdien.

Trešdien Radžapaksa aizbēga no valsts. Viņš ar Šrilankas gaisa spēka lidmašīnu tika aizvests uz Maldiviju, bet no turienes devās uz Singapūru. Atlūgumu viņš nosūtīja pa elektronisko pastu no Singapūras.

Domājams, ka Radžapaksa neatkāpās no prezidenta amata, vēl esot Šrilankā, jo baidījās, ka varētu tikt aizturēts. Esot prezidenta amatā, viņam bija tiesiskā imunitāte un viņš nevarēja tikt aizturēts.

Singapūras Ārlietu ministrija paziņoja, ka Radžapaksa atrodas Singapūrā privātā apmeklējumā un nav lūdzis piešķirt viņam patvērumu.

Avoti Šrilankas drošības struktūrās izteikušies, ka Radžapaksa Singapūrā varētu uzturēties kādu laiku, bet pēc tam doties uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem.

Līdz parlaments ievēlēs jaunu prezidentu, atbilstoši konstitūcijai prezidenta pienākumu izpildītājs būs premjerministrs Ranils Vikremesinghe, kura atkāpšanos arī pieprasa protestētāji.

Neapmierinātību ar valdību, protestus un nekārtības Šrilankā izraisījusi smagā ekonomiskā situācija.

Izbeidzoties valūtas krājumiem, kas nepieciešami pirmās nepieciešamības preču importam, Šrilanka jau vairākus mēnešus piedzīvo pārtikas un degvielas deficītu, ilgstošus elektrības piegādes pārtraukumus un strauji augošu inflāciju.

Protestētāji, kas pieprasa valsts galvas un premjerministra atkāpšanos, sestdien ielauzās prezidenta oficiālajā rezidencē un kancelejā, taču Radžapaksa paspēja aizbēgt pirms demonstrantu ierašanās. Vēlāk protestētāji pielaida uguni premjerministra privātajai rezidencei.

Trešdien Radžapaksa atstāja valsti.

Ceturtdien protestētāji atstāja prezidenta pili, kanceleju un premjerministra biroju, bet paziņojuši, ka turpinās protestus.