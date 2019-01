Starp Lielbritāniju un kontinentālo Eiropu dislocē karakuģi migrācijas apturēšanai

Centienos nepieļaut, ka migranti nelegāli šķērso Lamanšu no Francijas uz Lielbritāniju, jūras šaurumā tiks izvietots britu karakuģis "HMS Mersey", pavēstīja Lielbritānijas aizsardzības ministrs Gevins Viljamsons.

"Es varu apstiprināt, ka karakuģis "Mersey" tiks izvietots Duvras šaurumā, lai sniegtu atbalstu Lielbritānijas robežsardzei un Francijas varasiestādēm, tām īstenojot atbildes pasākumus uz migrantu pūliņiem šķērsot šaurumu," paziņojumā apliecināja ministrs.

Kuģis tiek atsaukts "no ierastajām operācijām centienos nepieļaut, ka migranti veic bīstamo ceļojumu pāri šaurumam", skaidroja ministrs. "Mēs darīsim visu, kas ir nepieciešams, lai sargātu Apvienotās Karalistes robežu un cilvēku dzīvības," reaģējot uz šo paziņojumu, tviterī norādīja iekšlietu ministrs Sadžids Džavids.

Kuģa "Mersey" izvietošana Lamanšā ir kārtējais solis centienos apturēt nelegālo imigrāciju jūras šaurumā, ko Džavids raksturojis kā "nozīmīgu incidentu".

"Aizdomās par nelegālu migrantu pārvietošanu pāri Lamanšam uz Apvienoto Karalisti" trešdienas vakarā Mančestrā tika aizturēti 33 gadus vecs Irānas un 24 gadus vecs Lielbritānijas pilsonis, pavēstīja Nacionālā Noziedzības apkarošanas aģentūra.

Džavids šonedēļ paziņoja, ka Lamanšā tiks izvietoti divi robežsardzes kuģi, kas tiek atsaukti no Vidusjūras. Viņš arī izteicis šaubas par to, vai nelegālie imigranti, kas no Francijas cenšas nokļūt Lielbritānijā, patiesi būtu uzskatāmi par patvēruma meklētājiem.