Stipra vēja dēļ sagāzies ASV-Meksikas robežsienas fragments, atsaucoties uz ASV amatpersonu teikto, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Sienas tērauda paneļi apgāzās trešdienas rītā Kalifornijas štata Kaleksiko pilsētā. Robežsienas fragments ir daļa no ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas projekta, kurš paredz apjomīga mūra būvniecību uz ASV-Meksikas robežas, lai mazinātu nelegālo migrāciju.

Sienas fragmenta apgāšanās dēļ neviens cilvēks nav cietis un nav radīti bojājumi īpašumiem.

PART OF WALL FALLS: The area is part of an ongoing construction project to improve existing sections of the wall. Read more: https://t.co/uu93kQPi52 pic.twitter.com/CuLExoPZdx