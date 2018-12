Stoltenbergs sagaida Bosnijas un Hercegovinas pavirzīšanos soli tuvāk dalībai NATO

Bosnija un Hercegovina šonedēļ, visticamāk, spers lielu soli ceļā uz pievienošanos NATO, pirmdien paziņojis NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs.

NATO dalībvalstu ārlietu ministri trešdien, visticamāk, aktivizēs Bosnijas un Hercegovinas Dalības rīcības plānu - reformu procesu, kas sagatavo valsti dalībai NATO.

Lai gan Bosnijas un Hercegovinas ceļš uz NATO kļūs skaidrāks, tuvākajā laikā šī valsts aliansei nepievienosies.

NATO piešķīra Bosnijai un Hercegovinai Dalības rīcības plānu (MAP) jau pirms astoņiem gadiem, bet atteicās to aktivizēt, kamēr nav izpildīti visi nosacījumi. Process aizkavējās jautājumā par Aizsardzības ministrijas izmantoto īpašumu deklarēšanu, jo Serbu Republika, kas ir viena no Bosnijas-Hercegovinas daļām, atteicās to darīt.

NATO nolēma virzīties uz priekšu, lai gan Aizsardzība ministrijas īpašumi federālā līmenī tik un tā būs jāreģistrē, ja Bosnija un Hercegovina vēlas izpildīt Dalības rīcības plānu.

NATO sabiedrotie norādīja, ka virzīšanās uz priekšu ir arī atbalsta izrādīšana pēc 7. oktobrī notikušajām prezidentālās padomes vēlēšanām, kurās uzvarēja nacionālisti.

Žeļko Komšičs, kurš prezidentālajā padomē pārstāv horvātus, pēc inaugurācijas sacīja, ka valstij būtu jāpievienojas NATO, bet prokrieviski noskaņotais serbu līderis Milorads Dodiks pauda pārliecību, ka valstij jāpaliek neitrālai.