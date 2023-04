Sudānas galvaspilsētā izceļas kaujas starp armiju un paramilitārajiem spēkiem

Sudānas galvaspilsētā Hartūmā sestdien izcēlušās apšaudes, saasinoties kaujām starp valsts armiju un ietekmīgajiem paramilitārajiem spēkiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kauju trokšņi bija dzirdami vairākos Hartūmas rajonos, arī pilsētas centrā un Bahri rajonā.

Paramilitārie Ātrā atbalsta spēki vairākos paziņojumos sestdien apgalvoja, ka armija uzbruka vienai no to bāzēm Hartūmas dienvidos. Tāpat paramilitārie spēki uzstāja, ka ir ieņēmuši galvaspilsētas lidostu un no tās 350 kilometru uz ziemeļrietumiem esošo gaisa spēku bāzi Maravi, kā arī "pilnībā kontrolē" prezidenta rezidenci.

Savukārt Sudānas armija paziņoja, ka kaujas izcēlās, kad Ātrā atbalsta spēku karavīri mēģināja uzbrukt armijas spēkiem galvaspilsētas dienvidos. Paramilitārā grupējuma apgalvojumus tā nodēvēja par meliem.

Pēdējo mēnešu laikā ir pieaudzis saspīlējums starp Sudānas armiju un Ātrā atbalsta spēkiem saistībā ar nespēju vienoties, vai paramilitāro vienību integrēt valsts armijā un kam vajadzētu procesu uzraudzīt. Spēku apvienošana ir nozīmīgs nosacījums neparakstītajā Sudānas pārejas administrācijas līgumā.

2021. gada oktobrī Sudānas armijas vadībā notikušais pučs izjauca trauslo pāreju uz civilu pārvaldi, un to nosodīja daudzas pasaules valstis.

Sudānā 30 gadus ar dzelzs dūri bija valdījis militārais diktators Omārs al Baširs, līdz armija 2019. gada aprīlī pēc masu protestiem viņa režīmu gāza. Pēc tam civilisti un armija izveidoja kopīgu pārejas administrāciju, kas saņēma starptautisku atbalstu.