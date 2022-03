Sumi un Mariupole uz humānās karastrofas sliekšņa. Teksta tiešraide

Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā turpinās, nespēju sasniegt savus militāros un politiskos mērķus kompensējot ar brutālu civiliedzīvotāju bombardēšanu – līdzīga Maskavas taktika jau ir redzēta savulaik Groznijā un nesenāk Sīrijas pilsētā Alepo. Iebrukuma 11. dienā turpinām sekot notikumiem.

Krievijas iebrukums Ukrainā (11. diena)

Lielbritānijas militārās izlūkošanas jaunākajā paziņojumā par situāciju Ukrainā norādīts, ka Ukrainas pretestība šobrīd apspiež okupantu uzbrukumus. Britu dienesti vērš uzmanību, ka Krievijas okupantu spēki rīkojas līdzīgi kā Čečenijā 1999. gadā un Sīrijā 2016. gadā, uzbrūkot apdzīvotām vietām. Dienesti norāda, ka Krievijas progresu bremzē Ukrainas uzbrukumi okupantu armijas piegādes līnijām. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1500357239428763649

Ukrainas valsts ieroču izstrādātājs “Luč” publicējis video, kā ar prettanku raķeti “Stugna-P” tiešā trāpījumā tiek iznīcināts Krievijas tanks. https://www.facebook.com/kbluchua/videos/355443996466317/&show_text=0&width=560

Kāds ASV pilsonis uz Ukrainas nacionālās bankas atvērto palīdzības kontu armijai anonīmi pārskaitījis vienu miljonu dolāru, ziņo “Liga.net”. https://www.facebook.com/photo?fbid=4924200790990003&set=a.879443012132488

Krievija sociālajos tīklos aktivizējusi lielu botu un viltus profilu tīklu, ar kuru starpniecību mēģina sēt paniku un izmisumu, brīdina Ukrainas armijas Ģenerālštābs. Tiek izplatīti paziņojumi ar vēstījumiem “viss zaudēts”, “palīdziet Kijevai” (vai jebkurai citai vietai, kurai dezinformācija mērķēta), “mūs visi pametuši” un tamlīdzīgi. Šos paziņojumus izplata jaunizveidoti lietotāju konti, kas maskēti kā patriotiski un izmanto Ukrainas simboliku.

Krievijā Rostovā pie Donas izveidots bēdīgi slavenās privātās militārās kompānijas “Vagner” štābs, paziņojis Ukrainas Ģenerālštābs. Iepriekš ASV avoti ziņoja, ka Kremlis plāno uz Ukrainu nosūtīt vēl aptuveni 1000 algotņu, lai palīdzētu stiprināt demoralizētās okupantu vienības. Par “Vagner” ir rakstīts jau daudz, bet neliels ieskats par to, kā šī oficiāli nereģistrētā kompānija radusies, lasāms šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/vagneriesiem-pa-pedam-ideja-radit-krievijas-algotnu-armiju-radusies-generalstaba.d?id=50792273

Svētdien naktī un no rīta Harkivas iedzīvotāji atkal piedzīvojuši Krievijas uzlidojumus. Bumbas mestas uz pilsētas centrālajiem rajoniem – dzīvojamiem kvartāliem un civilo infrastruktūru, ziņo Ukrainas policija. (Liga.net)

Ukraiņu žurnālists Okesandrs Prošuta norāda, ka nakts Kijevā bijusi mierīga (cik nu mierīga var būt kara apstākļos). Viņš norāda, ka dažādos avotos informācija liecina par Krievijas iespējamiem centieniem atkal mēģināt ieņemt Kijevu tuvākā laikā. "Bet labāk ejiet mājās, idioti. Jums tas neizdosies," raksta Prošuta.https://twitter.com/alex_proshuta/status/1500357435470622720

Tviterkari: Vācijas vēstniecība pret Krievijas vēstniecību Dienvidāfrikā 1-0. Krievijas vēstniecība publicēja paziņojumu, izsakot pateicību Dienvidāfrikas iedzīvotājiem par daudzajām solidaritātes vēstulēm, kas it kā sūtītas kā atbalsts Krievijai. “Mēs novērtējam jūsu atbalstu brīdī, kad Krievija, gluži kā pirms 80 gadiem, Ukrainā cīnās pret nacismu. ”Vācijas vēstniecība atbildēja: “Atvainojiet, bet šajā gadījumā nevaram klusēt, jo tas vienkārši ir pārāk ciniski. Krievija Ukrainā slepkavo nevainīgus bērnus, sievietes un vīrus sava labuma vārdā. Tā viennozīmīgi nav “cīnīšanās pret nacismu”. Kauns visiem, kas uz šo uzķeras. (Diemžēl mēs esam sava veida nacisma eksperti)”, norādīja vēstniecība, atsaucoties uz šausminošo Otrā pasaules kara vēsturi. https://twitter.com/GermanEmbassySA/status/1500032894261211138

Atgādinām, ka sestdiena bija ļoti veiksmīga Ukrainas pretgaisa aizsardzībai. Sestdien ukraiņu spēkiem izdevies notriekt četrus krievu helikopterus un piecus iznīcinātājus, informē "The Kyiv Independent" žurnālists Iļja Ponomarenko. Atsevišķas ziņas par ukraiņu notriektiem krievu lidaparātiem pienāca visas dienas garumā.https://twitter.com/IAPonomarenko/status/1500231292226523147?ref_src=twsrc%5Etfw

Humānā situācija Ukrainas dienvidu ostas pilsētā Mariupolē ir katastrofāla, tāpēc ir būtiski svarīgi evakuēt civiliedzīvotājus, paziņoja starptautiskās nevalstiskās organizācijas "Ārsti bez robežām" (MSF) amatpersona. Pilsētu pie Azovas jūras, kurā ir vairāk nekā 400 000 iedzīvotāju, aplencis Krievijas karaspēks un mēģinājums noteikt pamieru, lai evakuētu iedzīvotājus, sestdien cieta neveiksmi. "Ir jāpanāk, lai humānais koridors, kuru varēja izveidot šodien, bet kas netika izveidots pamiera neievērošanas dēļ, tiktu izveidots ļoti ātri, lai ļautu civiliedzīvotājiem, sievietēm un bērniem, izkļūt no pilsētas," ziņu aģentūrai AFP sestdienas vakarā sacīja MSF krīzes koordinators Ukrainā Lorāns Ligozā. "Situācija ir katastrofāla un kļūst sliktāka ar katru dienu," viņš uzsvēra. (LETA)

Jau ziņojām par informāciju, kas notiekot Krievijas varas gaiteņos. To palīdzēja iegūt "Gulagu.net" dibinātājs Vladimirs Oečkins, kurš jau gadiem cīnās pret sistemātisku spīdzināšanu Krieivjas cietumos. Viņš ir atmaskojis, kā pats saka, drošības dienestu izveidoto “spīdzināšanas konveijeru”. Vairāk par šīm šausmām var lasīt “Delfi” intervijā ar Osečkinu, kas pievienota šī ieraksta beigās. https://www.delfi.lv/news/arzemes/ka-darbojas-21-gadsimta-gulags-jeb-zemisks-specdienestu-spidzinasanas-konveijers-krievija.d?id=53931371Kremlī lēmumu par sarkano pogu nespiež viens cilvēks, šī sistēma pat iedarbināta, var nestrādāt, turklāt pastāv šaubas, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins būtu gatavs riskēt ar savu dzīvību, kāds anonīms, bet uzticams avots Krievijas specdienestos vēstulē paudis "Gulagu.net" dibinātājam Vladimiram Osečkinam. Viņš vēstuli publiskojis un to "Twitter" ierakstā izcēlis arī Krievijas specdienestu operācijas atmaskojušais "Bellingcat" žurnālists Kristo Grozevs, atzīmējot, ka to par ticamu atzinuši divi viņa avoti Krievijas Federālajā drošības dienestā.Pilna vēstule lasāma šeit, bet izceļam spilgtākās tēzes:- Par neveiksmīgo kara operāciju jau tiek meklēti vainīgie specdienestos.- Karš balstīts teorētiskās un pašslavinošās analīzēs.- Tā kā neviens bez elites nezināja, ka būs karš, neviens negatavojās sankcijām.- Dažu dienu zibenskarš neizdevās. Bet pat tajā scenārijā jebkurš ielikts līderis tiktu tūlītēji nogalināts.- Pat ideālā gadījumā Ukrainā, lai nodrošinātu visaptverošu komandantūru, militāro policiju, pretizlūkošanu un apsardzi, nepieciešami ap 500 000 cilvēku, kuru nav.- Mobilizācija var iedragāt sociālekonomisko un politisko stāvokli valstī, turklāt loģistika ir pārslogota jau pie šiem apjomiem.- Zaudējumus neviens nezina jau kopš otrās kara dienas.- Līdz ar ukraiņu upuriem pieaugs pretestība, kā dēļ uzbrukumi nav ilgtspējīgi.- Aplenkumus mūsdienu pilsētas var izturēt pat gadiem, un humāno kravu ielaišana ir laika jautājums.- Nosacīts termiņš ir jūnijs, ko nosaka ekonomikas sabrukšana.- Uzvara nav iespējama, bet sakāve nav pieļaujama. - Specdienestos lielākās bažas, ka šo problēmu centīsies paslēpt aiz citas problēmas, piemēram, konflikta ar Eiropu.- Kodoltrieciena iespēja pastāv kā iebiedēšanas līdzeklis, tostarp Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta vadītājs Sergejs Nariškins izstrādājot plānu, lai kodolieroču radīšanā apsūdzētu ukraiņus.- Ukrainas vainošanai pie pastāvošās kontroles (arī starptautiskas) gan nepastāv iespēja radīt pamatojumu.- Lielākie Krievijas riski tagad ir neapstādināms Krievijas ekonomikas sabrukums, Čečenijas Republikas prezidenta Ramzana Kadirova krišana viņa militāro spēku lielo zaudējumu dēļ Ukrainā un Sīrijas nenoturēšana kontingenta samazināšanas (pārcelti uz Ukrainu) un Turcijas noteikto šaurumu blokādes dēļ, kas apgādi padara nepanesami dārgu.Cita starpā vēstulē izteikts subjektīvs vēsturisks salīdzinājums: "Viņi par 100% atkārtoja pagājušā gadsimta sākumu, kad [Krievija] nolēma nosist vājo Japānu un iegūt ātru uzvaru, bet izrādījās, ka armijai ir problēmas. Tad sāka karu līdz galam, ņēma izstumtos, nevienam neinteresantos boļševikus "pāraudzināšanai" armijā. Un tad boļševiki, kas īsti nevienam nebija zināmi, uzķēra pretkara saukļus un sākās tāds..."

Situācija Sumu apgabalā un Mariupolē ir uz humānās katastrofas robežas, svētdienas rītā brīdina Ukrainas amatpersonas. Sumu apgabala Ahtirkā un Trostjanecā iedzīvotājiem nav elektrības un ūdensapgādes. Savukārt sestdien civiliedzīvotāju evakuēšana no smagi apšaudītās Mariupoles izgāzās, jo Krievija neievēroja solīto pamieru. (BBC)

Labrīt, cienījamie lasītāji! Krievijas iebrukums Ukrainā turpinās jau 11. dienu, bet diktatoram Putinam joprojām nav izdevies realizēt savus plānus un pakļaut kaimiņvalsti. Turpinām sekot notikumiem. Par to, kas notika aizvadītajā naktī un dienā, var lasīt teksta tiešraides arhīvā šeit: https://www.delfi.lv/news/arzemes/ukraini-sestdien-notriekusi-devinus-krievijas-armijas-lidaparatus-kara-turpinajums-aizvien-nenosakamaks-teksta-tiesraide.d?id=54122384