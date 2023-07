Surovikina iepriekšējā saistība ar 'Vagner' Krievijas varasiestādēm radīs aizdomas, spriež britu izlūki

Krievijas ģenerāļa Sergeja Surovikina saistība ar grupējumu "Vagner" Krievijas varasiestāžu aprindās radīs aizdomas, taču izskanējušās ziņas par viņa arestu šobrīd nevar apstiprināt, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona atgādina, ka ģenerālis Sergejs Surovikins, Krievijas aviācijas un kosmosa spēku virspavēlnieks un Krievijas spēku komandiera vietnieks Ukrainā, nav redzēts sabiedrībā kopš grupējuma "Vagner" dumpja no 23. līdz 24. jūnijam. Savukārt aizsardzības ministra vietnieks ģenerālpulkvedis Junusbeks Jevkurovs nepiedalījās ministrijas vadības televīzijas uzstāšanās laikā 3. jūlijā.

Ziņojumus par Surovikina arestu nevar apstiprināt, taču Krievijas varas iestādēm, visticamāk, būs aizdomas par viņa ilgstošo saistību ar "Vagner", kas sākās ar viņa dienestu Sīrijā 2017. gadā. Tāpat Jevkurovs tika filmēts sarunājamies ar "Vagner" īpašnieku Jevgeņiju Prigožinu laikā, kad viņa vadītais algotņu grupējums bija ieņēmis Rostovu pie Donas, norāda Lielbritānijas ministrija.

Lai gan Rietumos viņš lielākoties ir pazīstams ar savu brutālo reputāciju, Surovikins ir viens no cienītākajiem Krievijas armijas augstākajiem virsniekiem; jebkura oficiāla sankcija pret viņu, visticamāk, var izraisīt šķelšanos. Aizdomas, kas, iespējams, ir kritušas uz augstākajiem Krievijas virsniekiem, liecina par to, kā Prigožina neveiksmīgā sacelšanās ir pasliktinājusi jau iepriekš eksistējušos konfliktus Krievijas nacionālās drošības kopienā, noslēgumā raksta britu izlūki.

