Svatoves-Kreminas sektorā norit smagas kaujas, ziņo Lielbritānija

Kopš 2023. gada marta sākuma Svatoves-Kreminas sektorā turpinās smagas kaujas, teikts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējusi Lielbritānijas Aizsardzības ministrija.

Londona ziņo, ka Krievija ir daļēji atguvusi kontroli pār tiešajām pieejām Kreminas pilsētai, kuras šī gada sākumā apdraudēja Ukraina.

Vietām Krievija tikusi uz priekšu līdz pat vairākiem kilometriem. Krievijas komandieri, visticamāk, mēģina paplašināt drošības zonu uz rietumiem no aizsardzības līnijām, kuras viņi ir sagatavojuši gar augstienēm, un integrēt Oskilas upes dabisko šķērsli. Okupanti, visdrīzāk, arī cenšas atgūt kontroli pār Kupjansku, norāda Lielbritānijas ministrija.

Raugoties no operacionālās perspektīvas, Krievijas nolūks Ukrainas ziemeļaustrumos, visticamāk, joprojām ir saistīts ar aizsardzības uzturēšanu. Krievijas komandieri, iespējams, baidās, ka šis ir viens no sektoriem, kurā Ukraina varētu mēģināt veikt lielas ofensīvas operācijas, noslēgumā raksta britu izlūki.

