Šveices kantoni paziņo par slēpošanas kūrortu slēgšanu

Vairāku Šveices kantonu varasiestādes sestdien tomēr izlēmušas slēgt slēpošanas kūrortus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šveices valdība, reaģējot uz strauji pieaugošo inficēšanās gadījumu skaitu ar Covid-19, piektdien izlēma, ka no otrdienas uz mēnesi tiek slēgti restorāni, kultūras iestādes un sporta zāles, taču lēmumu par veikalu un slēpošanas kūrortu slēgšanu tā atstāja kantonu ziņā atkarībā no to teritorijā esošo slimnīcu noslogotības.

Cīrihes, Sanktgallenes, Lucernas, Švīces, Nidvaldenes, Obvaldenes, Cūgas, Ūrī un Apencelles-Innerrodenes kantons paziņojuši, ka no otrdienas to slēpošanas kūrorti būs slēgti. Bernes un Valē kantonā slēpošanas kūrorti netiks slēgti, lai gan Berne aicinājusi pilsoņus būt piesardzīgiem. Savukārt Graubindenes kantons par to, vai ļaut slēpošanas kūrortiem Ziemsvētku brīvdienās darboties, lems pirmdien.

Šveicē inficēšanās līmenis ar Covid-19 ir viens no augstākajiem Eiropā, un daudzviet veselības aprūpes sistēma jau sasniegusi savu iespēju robežu. Šveices ātrās palīdzības un glābšanas medicīnas biedrība sestdien brīdinājusi, ka valstij draud infekcijas trešais vilnis. Biedrības valdes loceklis Aristomenis Eksadaktils sarunā ar aģentūru "Keystone-SDA" norādījis, ka saslimstības līmenis būs atkarīgs no ļaužu uzvedības Ziemsvētku brīvdienu laikā. Viņš aicinājis ieviest vienotus ierobežojumus visas valsts mērogā, jo pretējā gadījumā pastāv "reģionālā vīrusa pinponga" risks.