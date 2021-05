Kaucošas sirēnas, sadeguši auto, raķešu atstātas astes un uzplaiksnījumi debesīs Izraēlā, gruvešu kaudzēs pārvērstas ēkas Gazā un daudz bojāgājušo – tādu ainu pasaule vēroja 11 dienas, līdz abas karojošās puses vienojās par pamieru. Pret Izraēlu tika izdarīts starptautisks spiediens apturēt vardarbību un izbeigt civiliedzīvotāju ciešanas. Lai gan politiski vairumā gadījumu valstis atzīst Izraēlas tiesības uz pašaizsardzību, tīri emocionālā līmenī vēstījumu karā bieži vien dominē naratīvs par Izraēlu kā agresoru.

Izraēlas un arābu konfliktam ir sena un sarežģīta vēsture. Par to varētu diskutēt dienām ilgi, un katrs no sarunas dalībniekiem nonāktu pie pilnīgi pretējiem secinājumiem. Ir skaidrs, ka pašreizējie notikumi nav atraujami no līdzšinējās pieredzes un iesaistīto pušu politikas reģionā, tomēr, noliekot vēsturi malā, šoreiz runāsim par notikušo raķešu apšaudi un Izraēlas atbildes triecieniem.