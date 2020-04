Tadžikistānā joprojām oficiāli nav Covid-19; prokurors mirst no pneimonijas

Tadžikistānā slimnīcā miris Dušanbe prokuratūras nodaļas vadītājs Džalolodins Pirovs, kurš pirms tam bija hospitalizēta ar respiratorā vīrusa infekcijas pazīmēm, bet Veselības ministrija pirmdien paziņoja, ka pacients miris no pneimonijas un H1N1 tipa gripas, vēsta "Radio Svoboda".

Tadžikistāna ir viena no retajām valstīm, kura oficiāli nav ziņojusi par nevienu Covid-19 gadījumu. Vidusāzijas valsti vada autoritārais līderis Emomalī Rahmons.

Prokurors Pirovs nesen viesojies ārzemēs, bet, pateicoties saviem sakariem, izvairījies no obligātās 14 dienu karantīnas, raksta portāls "Ahbor".

13. aprīlī prokurors hospitalizēts ar diagnozi "pneimonija". 19. aprīlī viņš mira. Lai gan varasiestādes apgalvo, ka pacients miris no plaušu karsoņa, ko izraisīju gripa, karantīnā ievietoti visi skolēni, ko mācījusi prokurora māte skolotāja, kā arī visi pacienti, ar kuriem viņš atradās vienā palātā, raksta "Radio Svoboda"

Mirušā radinieki stāsta, ka vīrieša mirstīgās atliekas atvestas slēgtā zārkā ar ātrās palīdzības automašīnu, bet pavadošie mediķi bijuši pilnos aizsargtērpos. Zārku atvērt tuviniekiem nav atļauts un drīz vien tas aizvests apglabāšanai.

Iepriekš Tadžikistānā ziņots par kādas slimnīcas darbinieces nāvi. 58 gadus vecā sieviete strādāja karantīnas zonā, kur uzturējās pēc epidēmijas sākuma no Krievijas atbraukušie tadžiku viesstrādnieki. Varasiestādes gan apgalvo, ka medmāsa mirusi no tuberkulozes un sirds kreisā kambara hipertrofijas.

Ar pneimoniju miris arī kāds 60 gadus vecs pacients slimnīcā Sogdiskas rajonā. Par spīti ministrijas apgalvojumiem, ka pacienta Covid-19 testi ir negatīvi, pēc viņa nāves uz karantīnu slēdza visu slimnīcu.

Varasiestādes pieaugošo pneimonijas gadījumus skaitu, tostarp ar letālām sekām, skaidro ar nelabvēlīgiem laikapstākļiem un sezonas saslimšanām.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka Covid-19 izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Covid-19 uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 200 valstīs un teritorijās, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēti vairāk nekā 2,4 miljoni inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 792 tūkstoši ASV. Kopumā no slimības miris vairāk nekā 171 tūkstotis cilvēku, no kuriem vairāk nekā 42 tūkstoši ASV.

Vairāk nekā 655 tūkstoši cilvēku pasaulē ir izveseļojušies