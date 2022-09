Taivānas prezidente: Ķīna turpina kognitīvo karadarbību pret Taivānu

Ķīnas bruņotie spēki arvien biežāk izmanto dronus, lai izdarītu spiedienu uz Taivānu, papildinot tās iebiedēšanas stratēģijas arsenālu ar "kognitīvo karu" ,kas ir manipulācija ar iedzīvotāju prātiem, vēsta medijs "The Guardian".

Taivānas prezidente Cai Inveņa sacīja, ka Ķīnas valdības draudi, ka Taivāna ir tikai province, kuru kādu dienu Ķīna pārņems izskan nemitīgi. "Papildus biežajai Ķīnas lidmašīnu un kuģu esamībai Taivānas teritorijā, Ķīna veica arī kognitīvo karadarbību, izmantojot nepatiesu informāciju, lai radītu trauksmi cilvēku prātos, " prezidenti citē "The Guardian".

Aizvadītajā nedēļā Taivānas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka karavīri ir nošāvuši kādu Ķīnas civiliedzīvotāja dronu pēc tam, kad vairākas dienas tas bija lidojis pāri militārajiem posteņiem Kinmenas salā. Apšaude notika neilgi pēc tam, kad Cai Inveņa pavēlēja militāristiem veikt "stingrus pretpasākumus" pret ķīniešu provokācijām.

The DJI Mavic 3 drone of the People's Liberation Army of China continues to monitor Taiwanese military personnel on the island of Jinmendao, controlled by Taiwan.#China #TaiwanStraitsCrisis #ChinaTaiwanCrisis pic.twitter.com/WuRL5VFNFp