'Tālāk būs jautrāk': 'Krievijas brīvība' pārstāvis par reidu Belgorodā

Operācija Krievijas Belgorodas apgabalā bija tikai sākums un iesildīšanās, bet turpmāk tādas notiks biežāk un viss noslēgsies ar Krievijas atbrīvošanu no Putina režīma, TV intervijā sola Ukrainas pusē karojošā leģiona "Krievijas brīvība" pārstāvis.

Krievijas Belgorodas apgabalā pirmdien, 22. maijā, iebruka un reidu veica Ukrainas pusē karojošas krievu brīvprātīgo vienības leģions "Krievijas brīvība" un "Krievu brīvprātīgais korpuss" (RDK). Ukrainas varasiestādes uzsvēra, ka tie ir Krievijas pilsoņi, bet paši karotāji apgalvoja, ka Belgorodā darbojās neatkarīgi no Ukrainas varasiestādēm. Uz to, kas notika, var atskatīties te. Par Krievijas "salūzušo propagandu" šeit.

Viens no reida dalībniekiem un "Krievijas brīvības" karavīrs ar segvārdu Cēzars (attēlā zemāk) intervijā "Currenttime TV" sola, ka ar šo vienu operāciju viss nebūt nav beidzies un Kremļa iemītniekiem nav īstais laiks atslābināties.



Vīrietis, kurš esot dzimis Sočos, pēdējos 20 gadus dzīvojis Sanktpēterburgā, pēc profesijas pedagogs un treneris, skaidro, ka Belgorodas reids bija operācija ar vairākiem mērķiem – nodarīt zaudējumus Krievijas karavīriem un Federālajam drošības dienestam (FSB), Krievija tautām nodemonstrēt, ka ir iespējama veiksmīga bruņota cīņa pret Putina režīmu.

"Mūsu uzdevums bija Belgorodas apgabala demilitarizācija. Turpmāk mēs plānojam demilitarizēt visus Krievijas pierobežas apgabalus. Un, protams, mūsu mērķis bija parādīt Krievijas sabiedrībai, ka Putina drošībnieki, Putina armija ir koloss uz māla kājām. Un visus šos uzdevumus mēs veiksmīgi izpildījām," stāsta Cēzars.

Viņš precizē, ka operācijas laikā ir iznīcināti vairāki desmiti pretinieka karavīru, sagrābtas aptuveni piecas bruņutehnikas vienības un vēl vairāk tehnikas iznīcināts.

Kaujinieks arī noraida Krievijas apgalvojumus par smagiem zaudējumiem "Krievijas brīvība" un RDK rindās: "Divi cilvēki gāja bojā, 10 guva ievainojumus." Cēzars precīzu reida dalībnieku skaitu neatklāj, vien norāda, ka tā bijusi "pastiprināta rota".

"Galvenais secinājums, ko ieguvām, ir tas, ka robeža nav aizslēgta, Putina režīms balstās uz bailēm un meliem, un, ja ir drosmīgi, apņēmīgi un prasmīgi karotāji, tad šo režīmu var salauzt diezgan ātri," spriež brīvprātīgais.

Cēzars norāda, ka Krievijas propagandas kadros bija inscenējumi ar it kā iznīcināto vienības tehniku, kur patiesībā iepriekš kaujās Ukrainā iegūti transportlīdzekļi atvesti un salikti, lai "uzdoto vēlamo par esošo".

Savukārt "Krievijas brīvība" un RDK reida laikā sagrābuši piecas vai sešus Krievijas bruņutransportierus.

Runājot par nākotnes plāniem, Cēzars norāda, ka ar Belgorodas reidu nekas nebeidzas.

"Es gribu pateikt, lai personāži Kremlī neatslābtu. Tā bija tikai pirmā izlūkošana ar kauju, viegla iesildīšanās, tālāk būs jautrāk, biežāk, un tas viss beigsies ar mūsu Dzimtenes atbrīvošanu. Tāpēc lai nedomā, ka ar šo operāciju viņiem viss ir beidzies," nobeidz Cēzars.

