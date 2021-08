'Taliban' aktīvi meklējot tos, kas sadarbojās ar ASV un NATO; cilvēki iznāk ielās ar karogiem

Raidsabiedrības BBC rokas nonācis ANO izlūkošanas dokuments liecina, ka grupējuma "Taliban" kaujinieki aktīvi meklē cilvēkus, kas strādājuši ASV un NATO labā, vai ar tiem sadarbojušies.

Afganistānas galvaspilsētā Kabulā kopš svētdienas, 15. augusta, ir ienākuši islāmistu grupējuma "Taliban" kaujinieki. Grupējums kontrolē faktiski visu valsti un daudziem bija pārsteigums, cik ātri tam izdevās pārņemt kontroli un cik ātri sagruvusi pretestība.

Savā pirmajā preses konferencē Kabulā otrdien grupējuma pārstāvji apgalvoja, ka visi ir amnestēti un netiks vajāts neviens, kurš strādājis valdībā, cīnījies pret talibiem vai sadarbojies ar ārvalstu spēkiem un organizācijām.

Tomēr konfidenciālā dokumentā publicēta informācija liecina, ka talibi arestē sev interesējošās personas, kā arī draud arestēt vai nogalināt viņu ģimenes locekļus, ja vien viņi paši nepadosies, raksta BBC. Minēto dokumentu ir sagatavojis Norvēģijas Globālās analīzes centrs, kas apgādā ANO ar izlūkošanas informāciju.

Riskam galvenokārt pakļautas personas, kas ieņēmušas amatus armijā, policijā un izmeklēšanas iestādēs.

Talibi jau pirms lielāko valsts pilsētu ieņemšanas vākuši datus par personām, teikts dokumentā. Grupējums arī veidojot savu informatoru tīklu.

Kaujinieki arī pārbauda cilvēkus, kas vēlas evakuēties caur Kabulas lidostu. Zināms, ka ne visi tiek laisti tālāk. Lai gan Kabulas lidostu kontrolē ASV karavīri, visus pieejas ceļus no ārpuses kontrolē "Taliban".

Vienlaikus ceturtdien turpina pienākt ziņas par protesta izpausmēm pret "Taliban" nākšanu pie varas. Trešdien jau ziņots par akciju Džalālābādā, kur talibi demonstrācijas izklīdināšanai likuši lietā ieročus un vairākus protestētājus nošāvuši.

Savukārt ceturtdien vairākās pilsētās cilvēki izgājuši ielās ar Afganistānas nacionālajiem karogiem un karoga krāsu plakātiem – šajā dienā tiek atzīmēta arī Afgansitānas 102. neatkarības pasludināšanas gadadiena.

