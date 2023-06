'Taliban' attieksme pret sievietēm varētu būt dzimuma aparteīds, norāda ANO

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Afganistānas cilvēktiesību eksperts Ričards Benets šonedēļ paziņoja, ka "Taliban" attieksme pret Afganistānas sievietēm un meitenēm varētu pāraugt "dzimuma aparteīdā", ziņo medijs "Al Jazeera".

"Smaga, sistemātiska un institucionalizēta diskriminācija pret sievietēm un meitenēm ir "Taliban" ideoloģijas un varas pamatā, kas rada bažas, ka grupējums varētu būt atbildīgs par dzimuma aparteīdu," Cilvēktiesību padomi Ženēvā informēja Benets.

ANO dzimuma aparteīdu definē kā "ekonomiskā un sociālā seksuālā diskriminācija pret indivīdiem viņu dzimuma dēļ".

"Esam izcēluši nepieciešamību pēc plašākas dzimuma aparteīda izpētes, kas šobrīd nav starptautisks noziegums, bet par tādu varētu kļūt. Ja aparteīda definīciju pielīdzina situācijai Afganistānā un rases vietā to lieto dzimumu kontekstā, tad ir spēcīgas indikācijas šādam virzienam," sprieda Benets.

Eksperta secinājums izteikts laikā, kad "Taliban" miljoniem sieviešu aizlieguši iegūt izglītību un strādāt.

"Taliban" grupējuma pārstāvis Zabihullahs Mujahids atbildēja Beneta izteikumiem, apsūdzot ekspertu, ANO un vairākas Rietumu institūcijas "propagandas izplatīšanā, kas vērsta pret Afganistānas Islāma Emirātu".

