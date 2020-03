'Taliban' nemierā ar mazo no afgāņu cietumiem atbrīvojamo kaujinieku skaitu

Afganistānas prezidents Ašrafs Gani apstiprinājis plānu no cietumiem atbrīvot simtiem teroristu organizācijas "Taliban" kaujinieku, lai tādējādi nodrošinātu oficiālu valsts sarunu sākšanu ar talibiem. Organizācija neapmierināta, ka no ieslodzījuma izlaist plānots pārāk maz, raksta Tuvo Austrumu medijs "Albawaba".

Gani parakstītais rīkojums paredz no sestdienas, 14. marta, ik dienu atbrīvot simts ieslodzīto kaujinieku. Kopumā plāns paredz pirmajā amnestijas kārtā no cietumiem visā valstī izlaist 500 cilvēku. Savukārt tad, kad starp Kabulu un "Taliban" vadību sāksies tiešās sarunas, katras divas nedēļas valdība apņēmusies atbrīvot ap 500 cietumnieku, tādējādi kopumā plānojot no ieslodzījuma vietām izlaist 3500 kaujinieku.

"Taliban" ar valdības paziņojumu ir neapmierināta un organizācijas pārstāvji paziņojuši, ka sarunas ar valdību nemaz neplāno uzsākt pirms uz brīvām kājām nebūs tikuši ap 5000 to kaujinieku, jo tā organizācija iepriekš vienojusies ar ASV pārstāvjiem. Neapmierināti ar Gani rīkojumu ir arī cilvēktiesību aktīvisti, kuri savukārt uzskata, ka kaujinieki nav atbrīvojami, jo tādējādi jau sasniegtie afgāņu panākumi terorisma apkarošanā tiek ziedoti pagaidām neko konkrētu nesološu miera sarunu vārdā.

Nevalstiskās organizācijas, kā arī politiskā opozīcija Gani soli kritizē, arī atzīmējot, ka apšauba valdības spējas kontrolēt situāciju pēc tik liela skaita kaujinieku atbrīvošanas, kā rezultātā situācija kara plosītajā valstī varētu tikt vēl vairāk destabilizēta.

Iepriekš ASV un "Taliban" tiešajās sarunās, kuras noslēdzās 29. februārī, tika panākta vienošanās, ka ASV, kā arī citas valstis izvedīs savus spēkus no Afganistānas, no cietumiem tiks izlaisti 5000 kaujinieku, bet talibi pretī sola vest tiešas sarunas ar valdību. Gani iepriekš 5000 kaujinieku atbrīvošanu bija pasludinājis par sarkano līniju, bet pirmais solis šajā virzienā radījis jautājumus, kā valdība varētu rīkoties tālāk.