Talibi aicina ASV atstāt Afganistānu vai rēķināties ar līdzīgu sakāvi kā PSRS

Talibi ceturtdien brīdinājuši Savienotās Valstis, ka tās Afganistānā gaida tāda pati sakāve kā Padomju Savienību pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, ja amerikāņu spēki netiks izvesti no šīs valsts.

39.gadadienā kopš Padomju Savienības iebrukuma Afganistānā talibi paziņojuši, ka ASV spēki ir piedzīvojuši pazemojumu un varētu mācīties no sava Aukstā kara ienaidnieka pieredzes.

Padomju Savienība līdz 1989.gadam desmit gadus Afganistānā karoja ar afgāņu nemiernieku kustību, sniedzot atbalstu tā laika sociālistiskajai Kabulas valdībai. Pēc kara Afganistānā pie varas nāca talibi.

"Ņemiet vērā Padomju Savienības sakāvi Afganistānā un atmetiet domas pārbaudīt jau pierādīto afgāņu drosmi," paziņoja talibu runasvīrs Zabiulla Mudžahids.

Viņš sacīja, ka visas turpmākās attiecības starp talibiem un ASV būtu jābalsta uz "diplomātiskiem un ekonomiskiem principiem".

Talibi nav komentējuši ASV lēmumu izvest no Afganistānas aptuveni pusi no tur dislocētajiem 14 000 karavīru, bet augsta ranga talibu komandieris ziņu aģentūrai AFP sacīja, ka talibi ir vairāk nekā priecīgi. Talibi sen izvirzījuši ārvalstu spēku izvešanu no Afganistānas kā nosacījumu miera sarunu sākšanai.

Baltais nams vēl nav apstiprinājis, ka karavīri no Afganistānas tiešām tiks izvesti. Medijos šī ziņa izplatījās pagājušajā nedēļā, kad ASV sūtnis Zalmajs Halizads tikās ar talibiem Abū Dabī. Kopš vasaras ASV amatpersonas ar talibu pārstāvjiem tikušās vairākas reizes.

Pastāv bažas, ka karavīru izvešana var graut Halizada pozīcijas sarunās ar talibiem, iedrošināt talibus un vēl vairāk graut morālo stāju Afganistānas armijā.