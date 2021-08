Talibi ienākuši Kabulas priekšpilsētās, sola neieņemt galvaspilsētu ar spēku

Islāmistu grupējuma "Taleban" kaujinieki svētdien bez cīņām ienākuši trijās Afganistānas galvaspilsētas Kabulas priekšpilsētās, ziņu aģentūru AP informējušas trīs Afganistānas amatpersonas, kas vēlējušās palikt anonīmas.

Drīz pēc tam "Taleban" pārstāvis tviterī izplatījis paziņojumu, kurā sola neieņemt galvaspilsētu ar spēku un norāda, ka talibu kaujiniekiem dots rīkojums palikt Kabulas pievārtē.

“Netiks aizskarta neviena cilvēka dzīvība, īpašums un cieņa, un Kabulas pilsoņu dzīvībām briesmas nedraud," norādīts paziņojumā.

Vietumis pilsētā dzirdama šaudīšanās, ASV vēstniecības tuvumā nolaižas militārie helikopteri. ASV Valsts departaments komentārus par notiekošo pagaidām nav sniedzis, bet divas ASV militārpersonas, neizpaužot savus vārdus, norādījušas, ka diplomāti vēstniecībā steigšus iznīcina svarīgus dokumentus.

Afganistānas valdības iestādes likušas darbiniekiem doties mājās.

Kā ziņots, svētdienas rītā talibi pārņēma savā kontrolē Nangarhāras provinces galvaspilsētu Džalālābādu Afganistānas austrumos netālu no svarīga robežpunkta pie Pakistānas robežas, līdz ar to no bloķējot Kabulu arī no austrumiem.

Džalālābādā talibi iegājuši bez kaujām, apliecinājuši iedzīvotāji un amatpersonas. Lēmums nepretoties pieņemts, lai novērstu civiliedzīvotāju upurus.

Saņemtas zinas, ka svētdien talibu rokās nonākusi arī Hosta, tāda paša nosaukuma provinces galvaspilsēta, bet sestdien talibi ieņēma lielāko pilsētu Afganistānas ziemeļos, Balhas provinces galvaspilsētu Mazārešarīfu.

Kopš pagājušās nedēļas talibi pārņēmuši savā kontrolē lielāko daļu valsts teritorijas, sakaujot Afganistānas drošības spēkus, pārvelkot tos savā pusē vai liekot tiem bēgt, neraugoties pat uz zināmu ASV aviācijas atbalstu.

Kauju dēļ mājas bijuši spiesti pamest simtiem tūkstoši cilvēku, un pēdējās dienās bēgļi pārpludinājuši Kabulu, kur viņi ierīko apmetnes parkos un citās publiskās vietās.