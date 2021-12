Talibi liedz Pakistānai ar žogu norobežoties no Afganistānas

Talibu spēki Afganistānā apturējuši žoga celtniecību, ko Pakistānas karavīri ierīko uz abu valstu robežas, trešdien paziņojušas Afganistānas amatpersonas.

Neskatoties uz Kabulas pretestību, Pakistāna pēdējo gadu laikā ir uzcēlusi žogu lielākajā daļā no 2600 kilometrus garās robežas ar Afganistānu.

Afganistānas Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis paziņoja, ka talibu spēki svētdien apturējuši Pakistānas armiju no "nelegāla" žoga ierīkošanas gar Nangarhāras provinces robežu ar Pakistānu. Viņš nepiešķīra lielu uzmanību šim incidentam un sacīja, ka situācija esot normāla. Pakistānas armija to nav komentējusi.

Sociālajos medijos cirkulē video, kurā redzams, ka talibu karavīri ir konfiscējuši dzeloņstiepļu spoles un kāda amatpersona brīdina Pakistānas karavīru drošības posteņos nemēģināt vēlreiz uzcelt žogu. Ziņu aģentūrai "Reuters" neizdevās apstiprināt šī video autentiskumu. Talibu preses pārstāvis paziņoja, ka izmeklē incidentu.

#Breaking:🚨 Afghan Taliban tore down border fencing built by Pakistan Army along disputed Durand line (Nangarhar province). pic.twitter.com/rTZAWS7uLv