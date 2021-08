Talibu rokās krīt Kandahāra; ASV uzlidojumā iznīcina afgāņu armijas pamesto bruņojumu

Afganistānas islāmistu grupējums "Taliban" piektdien paziņoja, ka ir ieņēmis Kandahāru, kas ir otrā lielākā šīs valsts pilsēta. Tikai ceturtdienas vakarā talibiem krita trešā lielākā pilsēta Herāta.

"Kandahāra ir pilnīgi iekarota. Modžahedi sasniedza Mocekļu laukumu šajā pilsētā," oficiāli atzītā talibu tviterkontā paziņoja grupējuma preses sekretārs.

Talibu apgalvojumu par Kandahāras ieņemšanu atbalstīja kāds iedzīvotājs, kurš pavēstīja ziņu aģentūrai AFP, ka valdības spēki ir masveidā atvilkti uz militāru objektu ārpus pilsētas.

Armijas konvoja evakuācija no Kandahāras ceturtdienas pēcpusdienā:

#BREAKING Government soldiers in Kandahar are fleeing their positions and trying to reach the city's airport to escape the Taliban. pic.twitter.com/Om31Zn9vwN



Ceturtdien ziņu avots Afganistānas valdības drošības spēkos paziņoja, ka talibu nemiernieki sagrābuši trešo lielāko Afganistānas pilsētu Herātu. "Mums pilsēta bija jāatstāj, lai izvairītos no turpmākiem postījumiem," aģentūrai AFP pavēstīja šis ziņu avots.

Kandahārā dzīvo vairāk nekā pusmiljons cilvēku un tā ir otra politiski un militāri svarīgākā pilsēta valstī aiz galvaspilsētas Kabulas. Pirms 2001. gadā Afganistānā iebruka ASV Kandahāra bija "Taliban" galvaspilsēta.

Piektdienas rītā uzlidojumā Afganistānas Bruņoto spēku bāzei, kuru karavīri ceturtdien pametuši, ASV spēki centušies iznīcināt milzīgos viņu atstātos munīcijas un bruņojuma krājumus.

It's early morning in Kandahar and USAF just carried out airstrikes targeting an ANA base in the Kandahar city with the aim of destroying military equipments and ordnance. pic.twitter.com/QWaqObHstq