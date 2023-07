'Tas ir absurds'. Zelenskis peļ NATO par šķietamo negatavību uzaicināt Kijivu pievienoties aliansei

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis mikroblogošanas vietnē "Twitter" paudis neapmierinātību ar NATO šķietamo negatavību aicināt viņa valsti eventuāli pievienoties aliansei.

"Mēs novērtējam savus sabiedrotos. Mēs augstu vērtējam mūsu kopīgo drošību. Un mēs vienmēr novērtējam atklātu sarunu. Ukraina būs pārstāvēta NATO samitā Viļņā. Jo runa ir par cieņu," sava paziņojuma ievadā izteicās Zelenskis.

Prezidents turpina: "Taču arī Ukraina ir pelnījusi cieņu. Tagad, braucot uz Viļņu, saņēmām signālus, ka atsevišķi formulējumi tiek apspriesti bez Ukrainas. Un es gribētu uzsvērt, ka šis formulējums ir par uzaicinājumu [Ukrainai] kļūt par NATO dalībvalsti, nevis par Ukrainas [eventuālo] dalību [aliansē]."

"Tas ir (..) absurds, ka nav noteikts termiņš ne uzaicinājumam, ne Ukrainas dalībai. Tajā pašā laikā neskaidrs formulējums par "nosacījumiem" tiek pievienots pat par Ukrainas uzaicināšanu," savu neapmierinātību pauda Zelenskis un atzina: "Šķiet, nav gatavības nedz uzaicināt Ukrainu uz NATO, nedz padarīt to par alianses dalībvalsti."

Noslēgumā Zelenskis secina: "Tas nozīmē, ka tiek atstāts iespēju logs sarunās ar Krieviju vienoties par Ukrainas dalību NATO. Un Krievijai tas nozīmē motivāciju turpināt savu teroru. Nenoteiktība ir vājums. Un es to atklāti apspriedīšu samitā."

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.

But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that…