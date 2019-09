Tas notika strauji: Kas noveda pie Trampa impīčmenta procesa

ASV prezidenta Donalda Trampa 25. jūlija telefonsaruna ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski izsauca to, ko līdz šim nespēja desmitiem citu apsūdzību pret pasaules spēcīgākās lielvaras pirmo personu - impīčmenta procesa uzsākšanu. Skaidrojam, kāpēc ziņojums par sarunu ir tik būtisks, ko vēlējās Tramps un kas tagad gaidāms.

Prezidents pats apstiprinājis, ka ar Zelenski runājis par savu politisko konkurentu un agrāko ASV viceprezidentu Džo Baidenu. Tramps ir pārliecināts, ka Baidens vai vismaz viņa dēls Hanters Ukrainā ir darījuši ko nelikumīgu, kas varētu izslēgt viņa šī brīža populārāko sāncensi no cīņas 2020. gadā plānotajās prezidenta vēlēšanās. Tomēr, ja Tramps šo informāciju no Ukrainas līdera vēlējies izspiest, tas pats par sevi vērtējams par vēl smagāku noziegumu.

"Tas, kuram ir problēmas, ir Baidens. Baidens izdarīja to, ko viņi gribētu, ka izdaru es, tikai ir viena problēma - es to neizdarīju," vēl pirmdien skaidroja Tramps. Savukārt Baidens apsūdzības noraidījis, atzīmējot Trampa varas pārsniegšanas centienus: "Viņš pārsniedz pilnvaras un izmanto visus prezidentūras līdzekļus, lai izdarītu kaut ko manis nomelnošanai."

Ko Džo Baidens darīja Ukrainā

Pēc Cieņas revolūcijas 2014. gada pavasarī Ukraina ar jaunievēlēto prezidentu Petro Porošenko uzsāka vērienīgu cīņu pret korupciju. Baraka Obamas administrācija, kā arī Eiropas Savienība un virkne starptautisko organizāciju piedāvāja palīdzību jaunajai Ukrainas varai. Līdz ar palīdzību reformēt pārvaldes sistēmu, gan ASV, gan ES par vienu no prioritātēm izvirzīja korupcijas apkarošanu, kas turpināja apdraudēt visus pārējos politiskos sasniegumus.

Simboliski parādot Ukrainas nozīmi ASV ārpolitikā, Obama par galveno pārraugu no ASV puses reformām nozīmēja Baidenu, atzīmē medijs NPR.

Ko Hanters Baidens darīja Ukrainā

Jau 2014. gadā, laikā, kad Džo Baidens uzņēmās politisko un ekonomisko reformu pārrauga lomu no ASV puses, viņa dēls Hanters (attēlā) kļuva par valsts lielākā privātā dabasgāzes uzņēmuma "Burisma" valdes locekli, saņemot ap 50 000 ASV dolāru mēnesī.

Šajā laikā ASV mediji to plaši aprakstīja, cita starpā skaidrojot, vai šajā apstāklī nav saskatāms interešu konflikts. Džo Baidens tolaik noraidīja aizdomas, skaidrojot, ka viņa paša darbības atbilst valdības ētiskajiem noteikumiem, bet viņa dēls ir privātpersona, kas darbojas neatkarīgi, patstāvīgi pieņemot pats savus lēmumus. Vienlaikus Obamas administrācija aktīvi atbalstīja "Burisma" līdzšinējo darbību izmeklēšanu, jo tās īpašnieks Mikola Zločevskis bija ciešs gāztā prezidenta Viktora Janukoviča sabiedrotais un valsti pameta līdz ar aizmukušo prezidentu.

Vai Baideni Ukrainā pārkāpa likumus

Lai gan Tramps un viņa advokāts Rūdijs Džuliāni apgalvo, ka Baideni Ukrainā pārkāpuši likumus, pagaidām no viņu puses nav izskanējuši nekādi pierādījumi, bet vairāki Trampa apgalvojumi apgāzti kā maldinoši.

