Teju visa Venecuēla vairākas stundas palikusi bez elektroapgādes

Politiskās krīzes nomocītā Venecuēla piedzīvojusi elektrības pārrāvumu – bez elektroapgādes palikusi teju visa Latīņamerikas valsts, ziņo britu raidsabiedrība BBC.

Elektrības pārrāvums sākās ceturtdien – valsts galvaspilsētā Karakasā, taču vēlāk to piedzīvoja arī citu Venecuēlas pilsētu un reģionu iedzīvotāji. Opozīcijas līderis Huans Gvaido atbildību novēlis uz prezidenta Nikolasa Maduro pleciem, bet Maduro notikušajā vaino opozīciju, sakot, ka tā īstenojusi sabotāžu, raksta britu medijs.

"Gaisma atgriezīsies tad, kad Maduro zaudēs varu," izteicies Gvaido. ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo mikroblogošanas vietnē "Twitter" izteicies, ka elektroapgādes zudumā nav vainojamas ASV, Kolumbija, Brazīlija, Ekvadora, Eiropa vai kāds cits. Pompeo piebilda, ka elektroapgādes pārrāvums un bads ir Maduro režīma nekompetences rezultāts.

Venecuēlā elektroapgādi galvenokārt nodrošina ar hidroelektrostaciju infrastruktūras palīdzību, taču aizvadītajās desmitgadēs tajā investēts pārāk maz. Tas atstājis negatīvu iespaidu uz valsts lielākajiem aizsprostiem, un elektroapgādes zudums Latīņamerikas valstī nav retums, atzīmē medijs.

ASV, kā arī vairākas Rietumu valstis paudušas atbalstu Huanam Gvaido un atklāti kritizējušas Maduro režīmu.

