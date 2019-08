Teksasā apšaudē lielveikalā nogalināti vairāki cilvēki

Apšaudē tirdzniecības kompleksā ASV Teksasas štatā Elpaso pilsētā sestdien nogalināti vairāki cilvēki, pavēstīja policijas pārstāvis sakariem ar presi Enrike Kariljo.

Konkrētas ziņas par nogalināto skaitu viņš neatklāja, norādot, ka apcietinājumā atrodas viens cilvēks.

Elpaso policija sestdienas rītā ziņoja, ka šāvējs uzbrucis tirdzniecības centra "Cielo Vista" rajonā.

Vēlāk medijos parādījās arī ziņas, ka šaušana notikusi līdzās esošajā veikalā "Walmart".

Policija saņēmusi informāciju, ka šāvēji bijuši vairāki, tomēr tagad likumsargi uzskata, ka šāvējs bijis viens, sacīja policijas pārstāvis sakariem ar presi Roberts Gomess.

"Mēs pārmeklējam vairākas vietas. Pamatā veikalu "Walmart", bet mums ir arī pārmeklējamas vietas tirdzniecības centrā".

Vietējā televīzija "KTSM 9" vēstīja, ka veikalā "Walmart" sašauti 18 cilvēki, tuvākas ziņas par ievainoto vai nogalināto skaitu nesniedzot.

AF NEWS: At least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas. A few days ago a gunman killed 2 people in a Mississippi Walmart. Not 2 weeks have passed since the Gilroy, California shooting.