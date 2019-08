Teksasā apšaudē lielveikalā nogalināti vismaz 19 cilvēki (papildināts pulksten 2:15)

Apšaudē tirdzniecības kompleksā ASV Teksasas štatā Elpaso pilsētā sestdien nogalināti vismaz 19 cilvēki, pavēstīja vietējie policijas pārstāvji.

Ilgāku laiku policija neatklāja upuru skaitu, ziņojot tikai par vairākiem bojā gājušajiem, kā arī norādot, ka apcietinājumā atrodas viens cilvēks. Vēlāk policija atklāja, ka nogalināti vismaz 19 cilvēki. Viens cilvēks gājis bojā slimnīcā, apstiprinājuši vietējie mediķi.

Elpaso policija sestdienas rītā ziņoja, ka šāvējs uzbrucis tirdzniecības centra "Cielo Vista" rajonā. Vēlāk medijos parādījās arī ziņas, ka šaušana notikusi līdzās esošajā veikalā "Walmart".

Apšaudes brīdī lielveikalos atradušies 1000-3000 cilvēku.

Policija saņēmusi informāciju, ka šāvēji bijuši vairāki, tomēr tagad likumsargi uzskata, ka šāvējs bijis viens, sacīja policijas pārstāvis sakariem ar presi Roberts Gomess. Šācvējs izrādījies 21 gadu vecais Patriks Krusiuss no Alenas, kas atrodas netālu no Dalasas - apmēram 900 kilometru attālumā no incidenta vietas Elpaso.

"Mēs pārmeklējam vairākas vietas. Pamatā veikalu "Walmart", bet mums ir arī pārmeklējamas vietas tirdzniecības centrā".

Vietējā televīzija "KTSM 9" vēstīja, ka veikalā "Walmart" sašauti 18 cilvēki, bet kopumā tuvējās slimnīcās nogādāti vismaz 24 cilvēki.

AF NEWS: At least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, Texas. A few days ago a gunman killed 2 people in a Mississippi Walmart. Not 2 weeks have passed since the Gilroy, California shooting.