Terora apmēri pasaulē pieaug, cietušo skaits mazinās

Bojāgājušo skaits teroristu uzbrukumos 2018.gadā samazinājies par 15,2%, taču teroraktu skarto valstu skaits pieaudzis, otrdien paziņojis Ekonomikas un miera institūts (IEP).

IEP šogad publicētais Globālā terorisma indekss (GTI) liecina, ka, salīdzinot ar 2014.gadu, kad Tuvajos Austrumos savu ietekmi izvērsa džihādistu grupējums "Daesh" un teroristu uzbrukumos pasaulē dzīvību zaudēja 33 555 cilvēki, 2018.gadā upuru skaits sarucis par vairāk nekā 50%, sasniedzot 15 952.

2018.gadā bojāgājušo skaits visvairāk sarucis Irākā, kas iepriekšējā gadā pasludināja uzvaru pār "Daesh", un Somālijā, kur ASV spēki kopš 2017.gada veic gaisa uzlidojumus grupējuma "Shabaab" ekstrēmistiem.

Pirmo reizi kopš 2003.gada Irāka nav valsts, kuru terorisms skāris vissmagāk, liecina GTI, kurā terorisms definēts kā nevalstiska spēlētāja pretlikumīga spēka un vardarbības pielietošana vai draudi to pielietot, lai sasniegtu politiskus, ekonomiskus, reliģiskus vai sociālus mērķus ar baiļu, spaidu vai iebiedēšanas palīdzību.

2018.gadā no terorisma vissmagāk cietusi Afganistāna, kur notikuši 1443 uzbrukumi, kuros dzīvību zaudējuši 7379 cilvēki, secināts pētījumā. Irāka ierindojas otrajā vietā. Tur pērn noticis 1131 terorakts, laupot dzīvību 1054 cilvēkiem, bet trešajā vietā ir Nigērija ar 562 uzbrukumiem un 2040 bojāgājušajiem. Ceturtajā vietā saskaņā ar GTI atrodas Sīrija, kur 2018.gadā noticis 131 terorakts, laupot dzīvību 662 cilvēkiem.

Eiropā, kur 2018.gadā nenotika neviens liels terorakts, bojāgājuši skaits samazinājies no vairāk nekā 200 līdz 62, ja salīdzina ar 2017.gadu. IEP izpilddirektors Stīvs Kileleja norādīja, ka Rietumeiropā bijis mazākais incidentu skaits kopš 2012.gada un viens no faktoriem, kas to veicinājis, ir "Islāma valsts" ietekmes sabrukums Sīrijā un Irākā. Viņš sacīja, ka pērn neviens nāves gadījums Rietumeiropā nav bijis saistīts ar šo grupējumu.

Taču Kileleja brīdināja, ka situācija joprojām ir nestabila un Sīrijā darbojas daudzi mazāki grupējumi, kas simpatizē "Islāma valstij", tādējādi jauni islāmistu uzbrukumi Eiropā ir iespējami. Pētījumā arī norādīts, ka, neskatoties uz "terorisma intensitātes mazināšanos", tas joprojām ir plaši izplatīts. 2018.gadā 71 valstī vismaz viens cilvēks gājis bojā terorisma dēļ, kas ir otrs lielākais skaits kopš gadsimta sākuma.

Pētījumā secināts, ka stipri pieaudzis galēji labējo teroristu uzbrukumos bojāgājušo skaits Rietumeiropā, Ziemeļamerikā un Okeānijā. Pēdējos piecos gados šajos reģionos galēji labējo teroristu uzbrukumos mirušo cilvēku skaits pieaudzis par 230%.

Pētījumā minēti martā notikušie uzbrukumi divām mošejām Jaunzēlandē kā piemērs tam, kā galēji labējo ideoloģija izplatījusies uz valsti, kurā iepriekš gandrīz nemaz nav notikuši terorakti. Minētajos uzbrukumos Jaunzēlandē dzīvību zaudēja 51 cilvēks. Pētījuma norādīts, ka ASV galēji labējo terorisma spēkā pieņemšanās atspoguļojusies naida noziegumos. Taču lielais vairākums teroraktu notikuši vardarbības un konfliktu plosītās valstīs, secināts pētījumā.