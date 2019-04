Teroraktu īstenotāju vidū arī Šrilankas garšvielu magnāta dēli

Starp vērienīgā Šrilankas terorakta īstenotājiem–pašnāvniekiem bijuši arī Inšafs Ahmeds Ibrahims un Ilgams Ahmeds Ibrahims, kuri pārstāvējuši vienu no elitārākajām un cienījamākajām ģimenēm valstī, atsaucoties uz neoficiāliem avotiem, vēsta "Vice". Varasiestādes līdz šim oficiāli nav atklājušas uzbrucēju identitātes.

Mohameds, kā arī viņa trešais dēls Ilhams Ahmeds esot aizturēti drīz pēc teroraktiem, kuros bojā gāja aptuveni 250 cilvēki, bet pret viņiem apsūdzības nav celtas, vēsta CNN. Arī ģimene kopumā ar spridzināšanām viesnīcās un baznīcās Lieldienās oficiāli netiekot saistīta.

Mohameds Ibrahims savu titulu ieguvis, savulaik dibinot uzņēmumu "Ishana Exports", kas mūsdienās ir viens no lielākajiem garšvielu eksportētājiem no valsts. Arī viņa 33 gadus vecais dēls Inšafs, kurš uzspridzinājies pieczvaigžņu viesnīcas "Cinnamon Grand" brokastu zālē, bija uzņēmējs, vara izstrādājumu rūpnīcas īpašnieks. Viņš arī bijis precēts ar meitu no citas prominentas Šrilankas ģimenes.

Inšafa 21 gadu vecais brālis Ilhams, kurš uzspridzinājās citā pieczvaigžņu viesnīcā "Shangri-La Colombo", savukārt bijis vietēja mēroga islāma radikāļu kopienas "Thowheed Jamath" (burtiski – "ziedošanās vieta Allāham") biedrs. Pirms Lieldienām aizturējušas tiesībsargājošās institūcijas, neoficiāli avoti norādījuši CNN, bet neatklājot, kad tieši tas noticis un kādu iemeslu dēļ.

Austrālijas ziņu vietne "news.com.au" vēsta, ka uzbrukumos mirusi arī "Shangri-La Colombo" spridzinātāja (jeb Ilhama) sieva un meita, nenorādot mirušo identitātes. Savukārt "Reuters" ziņo, ka uzbrukumos līdz ar sievu miruši visi trīs pāra bērni.

Varasiestādes uzskata, ka "Thowheed Jamath" saņēmusi palīdzību no ārvalstīm. Teroristu organizācija "Daesh" uzņēmusies atbildību par notikušo, un, lai gan eksperti norāda, ka tas varētu būt iespējams, līdz šim oficiāli saistība starp to un Šrilankas teroraktiem nav apstiprināta.

Pēc Lieldienu teroraktiem Šrilankā sākusies politiskā krīze, ņemot vērā, ka Indijas un ASV specdienesti Šrilankas amatpersonas iepriekš vairākkārt brīdinājušas par potenciāliem draudiem, ņemot vērā pieaugošo draudu izteikšanu kristīgajām konfesijām pēdējo gadu laikā. Valdība paudusi oficiālu atvainošanos un solījusi mainīt drošības uzraudzības procesus valstī. Kopš teroraktiem Šrilankā no pulksten 22 vakarā līdz 4 rītā izsludināta komandantstunda.