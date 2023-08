'Tētuks ir ēkā': Prigožins slavē 'Vagner' darbu Āfrikā

Krievijas algotņu grupējuma "Vagner" līderis Jevgeņijs Prigožins "Telegram" nesen publicētā video, paziņoja, ka grupējums Āfriku padara "brīvāku", vēsta raidsabiedrība BBC.

Lai gan raidsabiedrībai neizdevās noskaidrot, kur tieši video ir uzņemts, platformā "Telegram" publicētā materiālā redzams Prigožins kaujas ekipējumā. Ar grupējumu saistītā profilā apgalvots, ka Prigožins atrodas "vienā no Āfrikas valstīm". "Tētuks ir ēkā," rakstīts publicētajā ziņojumā.

Paziņojumā grupējuma dibinātājs apgalvo, ka "Vagner" valstī pēta minerālus, kā arī cīnās pret islāmistu grupējumiem un citiem noziedzniekiem. "Mēs strādājam. Gaisa temperatūra ir +50 grādi pēc Celsija – kā mums patīk. Militārais grupējums veic izlūkošanas un meklēšanas darbus, padara Krieviju vēl ietekmīgāku visos kontinentos un Āfriku brīvāku," video uzsver Prigožins.

"Taisnīgums un laime Āfrikas iedzīvotājiem. Mēs padarām dzīvi par murgu "Daesh", "Al-Qaeda" un citiem bandītiem," savu veikumu slavē Prigožins. Publicētajā video viņš paziņo, ka "Vagner" uzņem jaunus kaujiniekus un "turpinās pildīt izvirzītos uzdevumus – mēs solījām, ka mums veiksies".

Prigozhin published a new video.

He claims to be in Africa.

Prigozhin said that Wagner is currently "making Russia even greater on all continents, and Africa even freer. [We] bring justice and happiness to the African peoples". pic.twitter.com/lAJnPlCnMa