'The Killers' atvainojas Gruzijas faniem saistībā ar aicinājumu Krievijas pilsoni uzskatīt par 'brāli'

Amerikāņu rokgrupa "The Killers" atvainojās pēc tam, kad tās solists Brendons Floverss koncerta laikā Gruzijā uz skatuves uzaicināja fanu no Krievijas, raksta "Politico".

Koncertā, kas notika Batumi, Floverss uz skatuves uzaicināja fanu spēlēt bungas dziesmā "For Reasons Unknown".

Sociālajos medijos izplatītajos videoklipos Floverss jautāja skatītājiem: "Mēs nezinām šīs zemes etiķeti, bet šis puisis ir krievs. Vai jums nav iebildumu, ka šeit nāk krievs?" Fanu reakcija bija atšķirīga – daļa fanu aplaudēja, bet liela daļa pauda neapmierinātību un mūziķus izsvilpa.

Floverss mēģināja nomierināt klausītājus, sakot: "Jūs nevarat atpazīt, vai kāds ir tavs brālis? Viņš nav jūsu brālis? (..) Mēs visi šķiramies uz savu valstu robežām (..) Vai es neesmu jūsu brālis, kas nācis no Amerikas?" "Šovakar es vēlos, lai mēs svinam to, ka esam šeit kopā, un es nevēlos, lai situāciju kļūtu nepatīkama. Un es jūs redzu kā savus brāļus un māsas," piebilda Floverss.

Daži koncerta apmeklētāji protestējot, pameta arēnu, ziņoja "The Guardian".

Part of the audience left concert of @thekillers at the Black Sea Arena in Georgia in protest after amid booing the group’s frontman who invited a Russian drummer to the stage and said everyone are “brothers and sisters” pic.twitter.com/mhtklWIOKf