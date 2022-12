'The Times': ASV neliedz Ukrainai dot triecienus Krievijas teritorijai

ASV vairs neuzstāj uz to, lai Ukrainas Bruņotie spēki nedotu triecienus Krievijas teritorijai, jo mazāk bažījas par eskalāciju no Krievijas puses, ziņoja britu laikraksts "The Times", atsaucoties uz ziņu avotu Pentagonā.

Pentagons ir devis klusējošu piekrišanu tam, ka Ukraina dotu triecienus lielā attālumā objektiem Krievijas teritorijā.

"Tas, kā viņi izmantos savus ieročus, ir atkarīgs tikai no viņiem; tomēr mēs uzstājam tikai uz to, lai Ukrainas karavīri ievērotu starptautiskos kara likumus un Ženēvas konvencijas," sacīja ziņu avots ASV Aizsardzības ministrijā.

"Tas ir vienīgais ierobežojums, bet tas paredz, ka par mērķiem nav jākļūst krievu ģimenēm, nav jāīsteno mēģinājumi likvidēt konkrētas personas. Cik mums zināms, Ukraina ievēro šos nosacījumus," teikts paziņojumā.