'Titāna' pasažieri tiek uzskatīti par mirušiem; atrastas zemūdenes atlūzas

Visi cilvēki uz pazudušās zemūdenes "Titāns" tiek uzskatīti par mirušiem, uzskata kompānija, kurai pieder šis zemūdens kuģis, ceturtdien vēsta ārvalstu mediji. Tāpat ceturtdien atrastas zemūdenes "Titan" atlūzas.

Kā ceturtdien ziņo aģentūra "Reuters", līdz ar to pielikts punkts kopš svētdienas pazudušā zemūdens kuģa meklējumiem.

"Mūsu sirdis ir ar šīm piecām dvēselēm un katru viņu ģimenes locekli šajā traģiskajā laikā," paziņojusi "OceanGate".

ASV krasta apsardzes komandieris Džons Maugers preses konferencē pateicās visiem iesaistītajiem par palīdzību "Titāna" meklēšanā, vēsta CNN.

Jau rakstīts, ka teritorijā, kurā tika meklēts pazudušais zemūdens peldlīdzeklis "Titan", netālu no Titānika vraka tika atrasts atlūzu lauks, kurā, iespējams, ir arī "Titāna" atlūzas, vēsta mediji.

Krasta apsardzes paziņojumā tika teikts, ka "Horizon Arctic ROV" – ierīce, kas darbināma ar tālvadību, atradusi atlūzas pie "Titānika" vraka, ziņo "Sky News".

Iespējams, ka ir pamanīts kas tāds, kas ļāvis pieņemt, ka redzētais arī varētu nebūt no "Titānika", bet gan no pazudušās zemūdenes, telekanālam CNN atzinis Havaju salu Universitātes Jūras centra okeāna tehnoloģiju grupas direktors Maksimilians Krēmers.

BBC raksta, ka viens no nirējiem – Deivds Mearns – paziņojis, ka gruvešos atrasti "Titāna" nosēšanās rāmis un aizmugurējais pārsegs.

Pazudušās zemūdenes meklējumos bija iesaistīti vairāki kuģi, no kuriem viens, kas bija nolaidis okeāna dzīlēs izpētes robotu, ziņoja par jaunāko atradumu.

BBC pēcāk ziņo, ka atrastas patiešām "Titāna" atlūzas.

BREAKING: The U.S. Coast Guard announces that debris found 1,600 feet away from the Titanic wreckage "is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber" of the Titan. pic.twitter.com/gxPIQqK2LZ