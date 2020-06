Trampa administrācija iesniedz prasību ar nolūku nepieļaut Boltona grāmatas publicēšanu

Pēc ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas lūguma federālais tiesnesis cēlis prasību tiesā, lai liegtu bijušajam nacionālās drošības padomniekam Džonam Boltonam publicēt grāmatu par viņa laiku Baltajā namā, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Prasībā teikts, ka grāmatā pausta "klasificēta informācija". Grāmatu ar nosaukumu "The Room Where it Happened" ("Istaba, kur tas notika") paredzēts izdot 23. jūnijā.

Sūdzības iesniegšana notikusi neilgi pēc tam, kad prezidents Donalds Tramps izteicās, ka Boltons varētu saskarties ar "kriminālām problēmām" saistībā ar grāmatas izdošanu.

"Es visas sarunas ar mani kā prezidentu uzskatīšu par klasificētām," pirmdien žurnālistiem sacīja Tramps, piebilstot: "Tātad tas nozīmētu, ka, ja viņš [Boltons] uzrakstītu grāmatu un ja grāmatu izdotu, viņš būtu pārkāpis likumu, un es domāju, ka viņam būtu kriminālas problēmas."

Boltona advokāts Čārlzs Kūpers norādīja, ka viņi izskata prasību un "atbildēs noteiktā laikā".