Trešdien ASV Kapitolija ēkā ielauzušies dusmīgi un kareivīgi noskaņoti esošā prezidenta Donalda Trampa atbalstītāji. Kongresa abām palātām trešdien formāli bija jāapstiprina Elektoru kolēģijas balsojums, ar kuru tika apstiprināta Džo Baidena uzvara ASV prezidenta vēlēšanās.

Dažiem protestētājiem izdevies ielauzties Kapitolijā, pēc kā apturēta Kongresa sesija. Sadursmes starp protestētājiem un policiju notikušas vietā, kur pēc divām nedēļām paredzēta Baidena inaugurācijas ceremonija.

Protestētāji sagāzuši metāla barjeras pie Kapitolija kāpnēm, kur viņus sagaidīja policisti. Kapitolija policija lūgusi tiesībsargājošo iestāžu, arī federālo, palīdzību.

Daži no protestētājiem, kuri ielauzušies Kapitolijā, skandējuši saukļus "Mēs gribam Trampu", vēsta BBC.



Mikroblogošanas vietnē "Twitter" notiekošo Vašintonā komentējis arī Donalds Tramps. Viņš aicinājis visus Kapitolija ēkā būt mierīgiem: "Nekādas vardarbības! Atcerieties, ka MĒS esam Likuma un kārtības partija - cieniet likumu".



I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!