Trampa atbalstītāji ielauzušies ASV Kapitolija ēkā

Trešdien ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāju un policijas sadursmju dēļ slēgta Kapitolija ēka Vašingtonā, kur kongresmeņiem paredzēts apstiprināt Džo Baidena uzvaru prezidenta vēlēšanās.

Laikā, kad notika abu palātu kongresmeņu sesija, atskanēja paziņojums, ka "ārēju draudu" dēļ neviens nevar ne ieiet, ne pamest Kapitolija kompleksu.

Dažiem protestētājiem izdevies ielauzties Kapitolijā, pēc kā apturēta Kongresa sesija. Sadursmes starp protestētājiem un policiju notikušas vietā, kur pēc divām nedēļām paredzēta Baidena inaugurācijas ceremonija.

Protestētāji sagāzuši metāla barjeras pie Kapitolija kāpnēm, kur viņus sagaidīja policisti. Kapitolija policija lūgusi tiesībsargājošo iestāžu, arī federālo, palīdzību.

Viens no Pārstāvju palātas deputātiem - Dīns Filips - "Twitter" paziņojis, ka viņam ieteikts sagatavot gāzes maskas.

They’ve asked us to take cover on the House floor and get our gas masks ready. This is insane.