Trampa 'ēnu padomnieks' Prinss vēlējies kļūt par Krievijas 'Vagner' apakšuzņēmēju

ASV prezidenta tā dēvētais "ēnu padomnieks" un privātās militārās kompānijas "Blackwater" dibinātājs Ēriks Prinss šī gada sākumā piedāvājis Krievijas neformālajai privātajai militārai kompānijai "Vagner" savus militāros pakalpojumus Lībijā un Mozambikā, vēsta "The Intercept".

No bagātas un republikāniskajā partijā ietekmīgas ģimenes nākošais Prinss ir bijušais ASV speciālo uzdevumu vienības SEAL karavīrs, kurš pēc dienesta dibināja pats savu privāto militāro kompāniju "Blackwater". Tā ilgu laiku bija viena no lielākajām ASV armijas, arī CIP nolīgtajām militārajām kompānijām dažādu uzdevumu īstenošanai Irākā, Afganistānā un citviet.

Gan nāvējošas apšaudes Irākā, gan apsūdzību ieroču kontrabandā dēļ gadu gaitā kompānijas īpašnieki, kā arī nosaukums mainījās, taču Prinss palika nozarē, un, kā gan pats, gan bijušais Trampa stratēģis Stīvs Banons atklāja Roberta Millera izmeklēšanas laikā, kļuva par vienu no Trampa pastarpinātiem padomniekiem prezidenta priekšvēlēšanu laikā, rakstiski sniedzot informāciju un ieteikumus. Zīmīgi, ka viņa māsa ir Trampa kabineta izglītības ministre Betsija Devosa.

Savukārt algotņu kompānija "Vagner" Kremlim pakļauta pastarpināti caur tā dēvēto "Putina pavāru" jeb bijušo kriminālnoziedznieku un uzņēmēju Jevgēniju Prigožinu. Vladimira Putina varas gados viņš uzkalpojies no restorāna īpašnieka par Maskavas skolu un visas Krievijas armijas barotāju, militāro bāžu būvētaju un visbeidzot par tā dēvēto troļļu fermu un algotņu kompānijas saimnieku.

2013. gadā dibinātā "Vagner" no 2014. gada pavasara darbojās Ukrainai piederošajā Krimā un Luhanskas reģionā, pēc tam vienība nosūtīta uz Sīriju, bet pēdējos gados izvērsusi darbību dažādās Āfrikas valstīs, tostarp Lībijā un Mozambikā. Ņemot vērā kompānijas darbību, tās saimnieks Prigožins, viņa uzņēmumi un vairāki "Vagner" komandieri iekļauti to personu sarakstā, pret kuru ASV vērsušas sankcijas tās īstenotās karadarbības Ukrainā dēļ.

Jau Iepriekš izmeklēti Prinsa centieni izveidot aizmugurēju komunikācijas kanālu starp Kremli un pārejas perioda Trampa kabinetu ap ASV prezidenta amatā stāšanās laiku 2017. gadā.

Šī gada sākumā Prinss "Vagner" pārstāvjiem piedāvājis militāru palīdzību Lībijā un Mozambikā, piedāvājumā iekļaujot sauszemes spēkus un novērošanu no gaisa, no kādiem medija rīcībā nokļuvušiem dokumentiem un atsaucoties uz anonīma avota apstiprinājumu tiem, raksta "The Intercept". Savukārt no trim anonīmiem avotiem medijs uzzinājis, ka "Vagner" atteicies no Prinsa palīdzības abās valstīs.

Prinsa jurists medijam noliedzis sava klienta tikšanos ar "Vagner" pārstāvjiem.

Piedāvājums radījis jautājumus, vai Trampa administrācijai bijusi jebkāda informācija par Prinsa nodomiem, atzīmē pētnieciskais medijs. Jebkurā gadījumā, ja krievi būtu pieņēmuši viņa piedāvājumu, tas priekšvēlēšanu laika Trampa "ēnu padomnieku" un Izglītības ministres brāli būtu padarījis par Kremļa vadītās algotņu kompānijas apakšuzņēmēju

"Vagner" Lībijā atbalsta militāri un politiski sašķeltās valsts vienu no diviem galvenajiem spēlētājiem – maršala Halīfa Haftara kontrolēto grupējumu "Lībijas Nacionālā armija" tās kopš pērnā gada aprīļa sākuma īstenotajā operācijā "Cieņas plūdi" pret ANO atbalstīto valdību. Pēdējās nedēļas laikā līdz šim pie Tripoles robežām iestrēgušie Haftara un to sabiedroto spēki tika padzīti no septiņām pilsētām.

Savukārt Mozambikā krievu algotņu grupējums pēc Mozambikas valdības pasūtījuma cenšas apkarot radikālos islāmistus valsts ziemeļu Kabu Delgadu provincē. Vagneriešiem neejot viegli – apstākļi vienā no pasaulē mazattīstītākajiem reģioniem ir skarbi un pērn novembrī mediji ziņoja, ka drīz pēc ierašanās jau bijuši pirmie krievu upuri.

"Krievi nesaprot vietējo kultūru, neuzticas karavīriem un viņiem šausmīgos apstākļos jācīnās pret ienaidnieku, kurš gūst arvien lielāku un lielāku impulsu. Ūdens ir pāri viņu galvām," pērn medijam "The Moscow Times" norādīja Dienvidāfrikas terorisma eksperte Jasmīna Opermane.