Trampa impīčments: demokrāti aicina Pelosi neaizkavēt prāvu Senātā

Vairāki ASV Demokrātiskās partijas politiķi aicinājuši Pārstāvju palātas spīkeri Nensiju Pelosi (attēlā) neaizkavēt prezidenta Donalda Trampa impīčmenta prāvu Senātā, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Decembrī demokrātu kontrolētajā Pārstāvju palātā tika atbalstīts prezidenta Trampa impīčments. Baltā nama saimnieks apsūdzēts par varas ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī Kongresa izmeklēšanas kavēšanu. Lai gan Pārstāvju palāta atbalstīja pret Trampu izvirzītās impīčmenta apsūdzības, tai jāapstiprina arī otra rezolūcija, kurā formāli nosaukti impīčmenta procesa pārvaldītāji, kuri lietu stādīs priekš Senātam. Otrās rezolūcijas pieņemšana nozīmē oficiālu impīčmenta procesa nonākšanu Senātā, bet līdz šim tas vēl nav noticis.

Pelosi paudusi bažas, ka prāva Senātā nebūs godīga. Senāta vairākuma līderis Mičs Makkonels (Republikāniskā partija) iepriekš norādījis, ka ar Senāta prāvu saistītos procesus organizēs ciešā sadarbībā ar Balto namu.

Tomēr vairāki demokrāti ASV Senātā aicinājuši Pelosi vairs neaizkavēt impīčmenta procesu nodošanu Kongresa augšpalātai. “Jo ilgāk tas turpinās, jo mazāk steidzams tas [impīčmenta process] kļūst,” izteicās senatore Diāna Fainstīna no Kalifornijas štata.

“Es cienu faktu, ka [Pelosi] ir uztraukta par to, vai prāva būs godīga, bet uzskatu, ka pienācis laiks to uzsākt,” norādīja senators Kriss Kūns – demokrāts no Delavēras štata. Līdzīgu viedokli paudis arī Rietumvirdžīnijas pārstāvis Džo Mančins.

Vēstulē demokrātu politiķiem Pelosi rakstījusi, ka nenodos impīčmenta lietu Senātam, kamēr republikāņi nepublicēs plānotos prāvas noteikumus. Demokrātiskās partijas līderi vēlas, lai Senāta prāvā tiktu uzklausīti arī liecinieki un būtu atļauja prezentēt jaunus dokumentus. Makkonels izteicies, ka Senāta prāvas noteikumi lielā mērā līdzināsies tiem, kurus izmantoja 1998. gadā notikušajā prezidenta Bila Klintona impīčmenta prāvā.