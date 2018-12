Trampa jaunā Sīrijas politika demonstrējot ģenerāļa Matisa ietekmes mazināšanos

ASV prezidenta Donalda Trampa paziņojums par bruņoto spēku atsaukšanu no Sīrijas ir pretrunā ar valsts aizsardzības ministra Džeimsa Matisa dotajiem padomiem un norāda uz bijušā ģenerāļa ietekmes mazināšanos Baltajā namā, raksta "The Washington Post".

Aizvadīto mēnešu laikā Matisa ietekme nacionālās drošības jautājumos ievērojami mazinājusies. Viņš nav piedalījies vairākās svarīgās drošības jautājumu diskusijās, lai gan Trampa prezidentūras sākumā Matisu uzskatīja par vienu ietekmīgākajiem prezidenta padomniekiem, atzīmē medijs.

Prezidentūras pirmajos posmos Tramps regulāri minēja, ka militārās nozares pārstāvji viņa administrācijā simbolizē prezidenta nopietno attieksmi jautājumos, kas saistīti ar nacionālo drošību. "Es redzu savus ģenerāļus – šie ģenerāļi uzturēs mūs drošībā," 2017. gada janvārī izteicās Tramps.

Taču vairums bijušo ģenerāļu Trampa administrāciju ir vai nu pametuši, vai grasoties pamest tuvākajā laikā. Pēdējo mēnešu notikumi liecina, ka Matisa un Trampa attiecības nav labākajā stāvoklī, lai gan pats ģenerālis ar iesauku "Mad Dog" ("Trakais suns") paudis vēlmi palikt savā amatā, atzīmē ASV medijs.

Šobrīd Tramps ar Matisu tiekas reti un nepārrunā aktuālos jautājumus tik bieži, kā to darīja agrāk. Bijušais bruņoto spēku runasvīrs Deivids Lapāns norādīja, ka Tramps ar lēmumiem Matisu un Pentagonu pārsteidzis vairākas reizes, piemēram, ar plāniem organizēt militāro parādi (šie plāni gan šobrīd ir atcelti). Lapāns izteicās, ka lēmums par bruņoto spēku atsaukšanu no Sīrijas, salīdzinājumā ar iepriekšējiem Trampa paziņojumiem ir nopietnāks, jo tas saistīts ar ASV karavīru izvietojumu kara zonā.

Matiss ir izteicies, ka pretterorisma operācija Sīrijā nav noslēgusies un ka ASV karavīriem būtu jāturpina uzturēties Tuvo Austrumu valstī. Tāpat ASV amatpersonas medijam atklājušas, ka Matiss Trampam skaidrojis, ka ASV bruņoto spēku atsaukšana radītu papildu haosu un problēmas.

Trampa trešdienas paziņojums ir pretrunā Matisa nostājai. Prezidents mikroblogošanas vietnē "Twitter" rakstīja, ka ASV ir sakāvušas "Daesh" Sīrijā, kas bija vienīgais iemesls kādēļ viņa prezidentūras laikā valsts bruņotie spēki atradās šajā valstī. Vēlāk Tramps rakstīja: "Pēc vēsturiskām uzvarām pret "Daesh", pienācis laiks mūsu lieliskos jauniešus nogādāt mājās."

Paziņojot par ASV bruņoto spēku atsaukšanu no Sīrijas Tramps pilnībā ignorējis apstākli, ka kurdu vadītie "Sīrijas Demokrātiskie spēki" (SDF) ar ASV vadītās starptautiskās koalīcijas palīdzību aktīvu fronti pret "Daesh" uztur arī patlaban, un tikai pagājušās nedēļas izskaņā atguva kārtējo džihādistu nocietināto pilsētu Hadžīnu.

Turklāt ASV spēku atrašanās Sīrijas ziemeļos līdz šim atturējusi Turciju no uzbrukumiem "SDF" vadošajam spēkam kurdu "Tautas aizsardzības vienībām" (YPG), ko turki uzskata par teroristu organizāciju par spīti apstāklim, ka tas pēdējos gadus bijis lielākais sauszemes spēks pret "Daesh". Pēdējo mēnešu laikā Turcija ievērojami palielinājusi Sīrijas pierobežā dislocēto militāro kontingentu, kā arī savedusi smagos ieročus, tostarp lielgabalus un tankus. Tikmēr kurdi pierobežā pēdējās nedēļās stiprina pozīcijas, rok tranšejas un būvē bunkurus.

Šobrīd Sīrijā atrodas aptuveni 2000 amerikāņu karavīru, kas galvenokārt apmāca vietējos spēkus cīņai ar džihādistu grupējumu "Daesh". Tāpat amerikāņi kurdus apgādājuši ar militāro apģērbu, ekipējumu, ieročiem un munīciju. Līdz šim gan nav izskanējusi oficiāla informācija, ka kurdu rīcībā būtu nodoti arī smagie ieroči, bez kuriem, kā arī bez gaisa spēkiem tiem nav izredžu ne iespējamās kaujās pret Turcijas, ne Sīrijas armijām.

Trampa paziņojums par ASV karavīru atsaukšanu no Sīrijas norāda ne tikai uz viedokļu atšķirībām starp prezidentu un Džeimsu Matisu – arī Republikāniskās partijas pārstāvji pauduši neapmierinātību ar šo lēmumu. ""Daesh" saņēmis smagu triecienu, bet nav sakauts. Ja noticis lēmums par karavīru atsaukšanu no Sīrijas, iespēja, ka viņi ["Daesh"] atgriežas, dramatiski palielinās," izteicās Dienvidkarolīnas senators Lindsijs Grems, piebilstot, ka Irāna, Krievija un Sīrijas prezidents Bašars al Asads iegūst no ASV klātesamības zuduma.