Trampa kritiķe Čeinija cieš neveiksmi Vaiomingas štata priekšvēlēšanās

Viena no ASV eksprezidenta Donalda Trampa aktīvākajām kritiķēm Republikāniskās partijas aprindās – Kongresa deputāte Liza Čeinija – otrdien zaudējusi Vaiomingas štata priekšvēlēšanās, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Čeinija – bijušā ASV viceprezidenta Dika Čeinija meita – vēlēšanās zaudējusi mazpazīstamai politiķei Harietai Heigmanai, kuru atbalstīja Tramps.

Neraugoties uz vairākiem skandāliem, kas pavadīja viņa prezidentūru, Donalds Tramps savas partijas vēlētāju rindās vienmēr bijis ļoti populārs, un republikāņi viņu atzinīgi vērtē arī pēc Baltā nama pamešanas.

Visi desmit republikāņi, kas nobalsoja par Trampa impīčmentu pēc tam, kad viņa atbalstītāji pagājušā gada janvārī iebruka ASV Kapitolija ēkā, ir tikuši pakļauti sistemātiskiem Trampa mēģinājumiem viņus patriekt no ASV politiskās skatuves.

Līdz šim četri no šiem politiķiem ir devušies pensijā, bet vēl četrus Trampa izvēlētie kandidāti ir sakāvuši priekšvēlēšanu balsojumos Vaiomingas, Vašingtonas, Mičiganas un Dienvidkarolīnas štatos. Tikai diviem ir izdevies gūt iespēju cīnīties par pārvēlēšanu, atzīmē medijs. Šis ir viens no elementiem, kas apliecina to, cik ļoti ietekmīgs Republikāniskās partijas aprindās joprojām ir Tramps.

Vaiomingas štatā 70% vēlētāju nobalsoja par Trampu 2020. gada ASV prezidenta vēlēšanās. Eksprezidents nav izslēdzis arī iespējamu kandidēšanu uz prezidenta amatu 2024. gadā. Ja tas notiktu, Tramps būtu galvenais favorīts cīņā par Republikāniskās partijas nomināciju uz nākamajām prezidenta vēlēšanām.

Portāls "Five Thirty Eight", kur, balstoties uz vairāku uzņēmumu un mediju veiktām aptaujām, aprēķināta ASV politiķu vidējā popularitāte, noskaidrots, ka pozitīvs viedoklis par Trampu šobrīd ir aptuveni 41,5% amerikāņu. Tas ir relatīvi zems popularitātes reitings. Vienlaikus pašreizējā ASV prezidenta Džo Baidena (Demokrātiskā partija) popularitāte ir vēl zemāka – viņu atzinīgi vērtē aptuveni 40,2% ASV iedzīvotāju.