Trampa miera plāns paredz Izraēlas robežu paplašināšanu, vēsta laikraksts

ASV prezidenta Donalda Trampa Tuvo Austrumu miera plāns, kura publiskošana paredzēta otrdien, paredz Izraēlas robežu pārbīdīšanu, nodibinot tās suverenitāti pār lielu daļu no stratēģiski svarīgās Jordānas ielejas teritorijām, atsaucoties uz personu, kas informēta par plāna saturu, ziņo laikraksts The New York Times".

Laikraksts norāda, ka plānā paredzēta vienīgi palestīniešu autonomijas paplašināšana ierobežotās teritorijās, kas atrodas palestīniešu pašpārvaldes kontrolē. Vienlaikus no palestīniešiem tiek prasīta demilitarizācija un Izraēlas kā ebreju valsts atzīšana.