'Trampa sienas' solījums šķeļ prezidenta partiju

Nevienprātība republikāņu rindās tomēr nozīmē, ka prezidenta lēmums izsludināt ārkārtas stāvokli saskartos ar lielu pretestību.

Pirmkārt, šādu prezidenta deklarāciju varētu izskatīt tiesā. Otrkārt, Pārstāvju palāta, kurā ir demokrātu vairākums, atbalstītu "nepiekrišanas rezolūciju", kuras mērķis būtu apturēt prezidenta deklarāciju par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu. Līdzīgs balsojums, visdrīzāk, notiktu arī Senātā un pietiktu ar vienkāršu vairākumu, lai "nepiekrišanas rezolūciju" atbalstītu arī Kongresa augšpalātā. Rezolūciju varētu atbalstīt no trīs līdz desmit republikāņu senatoru, ziņo "The New Tork Times".

Ja tas notiktu, Tramps, būtu spiests uzlikt veto šai rezolūcijai. Lai apietu prezidenta veto un noraidītu ārkārtas stāvokļa izsludināšanu, divām trešdaļām deputātu gan no Pārstāvju palātas, gan Senāta būtu jānostājas pret prezidentu.

Šāds scenārijs šobrīd nav pārāk reālistisks, ņemot vērā, ka republikāņiem Senātā ir vairākums (53 pret 47). Tāpat nav zināms, vai un cik daudz republikāņu apvienotos ar demokrātiem, lai stātos pretī Trampam, raksta portāls "Vox". Lai arī kā noslēgtos šis process, pašreizējā situācija rāda, ka ārkārtas stāvokļa izsludināšana republikāņiem varētu būt ārkārtīgi neizdevīga.

Ārkārtas stāvokļa izsludināšana, lai iegūtu finansējumu sienas būvniecībai, republikāņiem var būt neizdevīga arī precedenta dēļ, ko rada šāds solis. Ja Tramps izsludina ārkārtas stāvokli un iegūst finansējumu sienai bez Kongresa atbalsta, tad līdzīgu soli kādreiz var spert arī prezidents, kas pārstāv Demokrātisko partiju, izsludinot ārkārtas stāvokli, lai īstenotu politiku, kurai nepiekrīt vairums republikāņu. Piemēram, stingrāku ieroču nēsāšanas likumu ieviešanai.

"Manuprāt, tas [ārkārtas stāvokļa izsludināšana], prezidentam piesaucot nacionālo drošību, lai pārvarētu blokādi kongresā, būtu slikts precedents," "The New York Times" izteicās republikāņu senators no Pensilvānijas štata Patriks Tūmijs. Viņš arī piebilda, ka var iedomāties scenāriju, kurā nākotnes prezidenti to izmanto citiem mērķiem, kas, viņaprāt, ir "ļoti nevēlami".

Robežsienas jautājumam Tramps pieskārās arī savā uzrunā par stāvokli valstī. Viņš izteicās, ka "sienas strādā un sienas glābj dzīvības". Tāpat Tramps norādīja, ka šī siena būs "gudra, stratēģiska, caurredzama tērauda barjera". Prezidents uzrunā solīja, ka uzbūvēs sienu, taču konkrētus soļus, kā panākt sienas būvniecību, neminēja.

Šobrīd grūti paredzēt, kā noslēgsies "robežsienas sāga", tomēr deputātu izteikumi, kā arī iepriekšējais valdības dīkstāves noslēgums parāda, ka ne visi Republikāniskās partijas deputāti robežsienas uzbūvēšanu atbalsta tikpat entuziastiski, kā prezidents. Republikāņu skepse šajā jautājumā var pieaugt, ja tas negatīvi atsauksies uz partijas popularitāti un ilgtermiņa interesēm.