Tramps 2016.gadā nodokļos nomaksājis tikai 750 dolārus, ziņo laikraksts

ASV prezidents Donalds Tramps 2016.gadā ienākumu nodoklī nomaksājis tikai 750 dolārus, ziņo laikraksts "The New York Times".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tādu pašu summu Tramps nomaksājis arī 2017.gadā, bet desmit no pēdējiem 15 gadiem viņš vispār neko nav maksājis, jo tajos Trampa zaudējumi pārsnieguši ieņēmumus, savā svētdienas publikācijā vēsta laikraksts.

Preses konferencē, kas notika tikai dažas minūtes pēc laikraksta publikācijas parādīšanās, Tramps paziņojis, ka tās ir "viltus ziņas", piebilstot, ka Nodokļu iekasēšanas dienests pret viņu "neizturas labi".

"The New York Times" jau sen cenšas piekļūt Trampa ienākumu deklarācijām, taču Baltā nama saimnieks atteicies tās publiskot, lai gan viņa priekšteči saskaņā ar tradīciju to darījuši.

Kā norāda laikraksts, nodokļos maksātās summas apliecina, ka Tramps, kas savulaik bijis televīzijas raidījuma "The Apprentice" zvaigzne, "veiksmīgāk spēlējis biznesa magnātu, nekā tāds bijis reālajā dzīvē".

Avīze arī apgalvo, ka Trampa lēmums kandidēt uz prezidenta amatu varētu būt daļēji skaidrojams ar vēlmi atgūt sava vārda tirgus vērtību.