Tramps aptur sava bloga darbību

Bijušais ASV prezidents Donalds Tramps pārtraucis sava tīmekļa bloga darbību, trešdien pavēstīja eksprezidenta padomnieks Džeisons Millers.

Blogs "neatgriezīsies", telekanālam CNBC apliecināja Trampa padomnieks.

Blogs "From the Desk of Donald J. Trump" ("No Donalda Dž. Trampa galda") tika izveidots pirms mēneša, reaģējot uz sociālo platformu "Twitter" un "Facebook" lēmumu slēgt Trampa kontus saistībā ar 6. janvāra Kapitolija nemieriem.

Bloga izveidošanas laikā konservatīvais telekanāls "Fox News" Trampa mājaslapas "donaldjtrump.com" daļu, kur eksprezidents publicēja savus paziņojumus, dēvēja par "komunikācijas platformu".

Pati Trampa mājaslapa blogu raksturoja kā "brīvības bāku klusuma un melu laikos".

Dodoties uz neseno bloga adresi, tīmekļa lietotāji tagad nonāk vietnē, kur izvietota anketa eksprezidenta jaunumu saņemšanai.

Millers sacīja, ka blogs bijis "tikai palīglīdzeklis" plašākiem centieniem atjaunot Trampa klātbūtni sociālajos medijos, vienlaikus norādot, ka precīzi nezina par šo plānu īstenošanas grafiku.

Atbildot uz jautājumu, vai bloga slēgšana varētu būt gatavošanās tam, ka Tramps pievienojas kādai citai sociālajai platformai, Milers tviterī atzina: "Jā, patiesībā tā ir. Palieciet uz viļņa!"