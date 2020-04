Tramps: ASV gaidāmas ļoti sāpīgas divas nedēļas; atzīst, ka Covid-19 nav gripa

ASV prezidents Donalds Tramps otrdien brīdināja, ka valstij ir gaidāmas "ļoti sāpīgas" nākamās divas nedēļas cīņā pret jaunā koronavīrusa pandēmiju, kas saskaņā ar Baltā nama brīdinājumu varētu prasīt pat 240 000 amerikāņu dzīvības.

"Tās būs ļoti sāpīgas, ļoti, ļoti sāpīgas divas nedēļas," Tramps sacīja preses konferencē Baltajā namā.

Viņš nosauca šo pandēmiju par "mēri".

"Es gribu, lai katrs amerikānis būtu sagatavots grūtajām dienām, kas ir priekšā," sacīja Tramps.

Galvenie veselības eksperti paziņoja, ka lēmums uzturēt stingru sociālo distancēšanos ir vienīgais veids, kā apturēt viegli pārnesamo vīrusu, pat ja tas radītu smagas sekas ekonomikai, trim ceturtdaļām amerikāņu esot pašizolācijā.

"Nav nekādas maģiskas vakcīnas vai terapijas. Tā ir tikai uzvedība, mūsu katra uzvedība, [..] kas mainītu šīs vīrusa pandēmijas gaitu nākamo 30 dienu gaitā," sacīja Baltā nama koronavīrusa reakcijas koordinatore Debora Birksa.

Viņa šajā preses konferencē parādīja grafiku, kurā bija parādīti no 100 000 līdz 240 000 nāves gadījumu ASV, ņemot vērā pašreizējos ierobežojošos pasākumus.

Nāves gadījumu skaits Covid-19 pandēmijā ASV jau ir pārsniedzis reģistrēto nāves gadījumu skaitu Ķīnā, kur decembrī sākās koronavīrusa uzliesmojums.

Covid-19 uzliesmojumā ASV pēdējo 24 stundu laikā ir miruši 865 cilvēki, kas ir jauns rekords, liecina Džona Hopkinsa universitātes līdz otrdienas vakaram apkopoti dati.

Kopējais Covid-19 upuru skaits ASV tagad ir pieaudzis no 3008 cilvēkiem pirmdienas vakarā līdz 3873 cilvēkiem otrdienas vakarā plkst.20.30 (trešdien plkst.3.30 pēc Latvijas laika).

ASV tagad ir apstiprināti 188 172 koronavīrusa gadījumi, kas ir vairāk nekā jebkurā citā pasaules valstī.

Savukārt Tramps otrdien atzina, ka koronavīrusa riski ir krietni nopietnāki par parastās gripas riskiem, ar šo paziņojumu koriģējot savus agrākos izteikumus.

Preses konferencē Baltajā namā Tramps atzina, ka "daudzi cilvēki" iepriekš sacījuši, ka ASV vajadzētu ļaut, lai koronavīrusa process rit savu gaitu tāpat kā sezonālā gripa.

"Lai tas pāriet, neko nedariet, lai tas vienkārši pāriet, un domājiet par to kā par gripu," šie cilvēki teikuši Trampam. "Bet tā nav gripa. Tā ir briesmīga."

Arī Brazīlijas prezidents Žairs Bolsonaru ir atkāpies no savas iepriekšējās nostājas par to, ka Covid-19 pandēmija ir pārspīlēta. Otrdien viņš koronavīrusu raksturoja kā "vienu no lielākajiem mūsu paaudzes izaicinājumiem", šādi iezīmējot nostājas maiņu pēc vairākām nedēļām, kuru gaitā viņš centies mazināt Covid-19 draudus, kā arī kritizējis ierobežojumus sabiedriskajai dzīvei.

"Vīruss ir realitāte. Mēs esam sastapušies ar vienu no lielākajiem mūsu paaudzes izaicinājumiem," uzrunā televīzijā otrdienas vakarā sacīja Bolsonaru. Tā bija jau ceturtā šāda uzrunu Covid-19 krīzes laikā.

Kā sacīja prezidents, viņu uztrauc gan dzīvību glābšana, gan darbavietu nosargāšana, piebilstot, ka pasākumi, kas tiek īstenoti, lai cīnītos ar vīrusu, nedrīkst būt smagāki par pašu slimību.

"Kas notiks ar ielu tirgotājiem, palīgiem mājas darbos un citiem pašnodarbinātiem strādniekiem, ar kuriem man ir bijis kontakts visas manas sabiedriskās dzīves laikā," vaicāja Bolsonaru.

Vairāk nekā 40% brazīliešu paļaujas uz neoficiālu darbu, un viņiem reti kad ir ietaupījumi.

Bolsonaru akcentēja valdības soļus, ko tā jau ir spērusi, arī lēmumu uz 60 dienām iesaldēt medikamentu cenas.