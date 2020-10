Tramps atstāj slimnīcu; sola drīz atsākt vēlēšanu kampaņu

ASV prezidents Donalds Tramps pirmdienas vakarā atstāja slimnīcu, kur viņš bija ārstējies pēc inficēšanās ar Covid-19, un neilgi pirms tam solīja drīz atsākt prezidenta vēlēšanu kampaņu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tramps, kurš valkāja masku, iznāca no slimnīcas Vašingtonas tuvumā ar gaisā paceltiem īkšķiem un iekāpa automašīnā, kas aizveda viņu uz helikopteru. "Mēs drīz būsim atpakaļ uz kampaņas takas!!!" Tramps neilgi pirms tam ierakstīja tviterī. "Viltus ziņas rāda tikai viltus aptaujas," viņš tvītoja, atsaucoties uz sabiedriskās domas aptaujām, kas liecina par viņa atpalikšanu no vēlēšanu sāncenša Džo Baidena.

Jau vēstīts, ka Tramps piektdien tika hospitalizēts Voltera Rīda militārajā hospitālī Mērilendas štata Betesdas pilsētā pie Vašingtonas un ka viņš tika ārstēts ar pretvīrusa medikamentu "Remdesivir" un eksperimentālu zāļu kokteili.

Prezidenta pārvešana uz slimnīcu, kuru administrācija raksturoja kā piesardzības pasākumu, notika apmēram 15 stundas pēc Trampa paziņojuma, ka viņam jaunā koronavīrusa tests ir pozitīvs. Inficēšanās ar jauno koronavīrusu pēdējās dienās konstatēta vairākiem Baltā nama darbiniekiem. Tramps pirmdien tviterī paziņoja, ka jūtas tiešām labi un atstās slimnīcu jau pirmdien plkst.18.30 (otrdien plkst.1.30 pēc Latvijas laika), lai turpinātu ārstēšanos Baltajā namā.

"Nebaidieties no Covid. Neļaujiet tam dominēt jūsu dzīvē. Mēs Trampa administrācijas vadībā esam attīstījuši patiešām labas zāles un zināšanas. Es jūtos labāk nekā pirms 20 gadiem!" tvīterī paziņoja Tramps.

Tāpat Tramps plāno piedalīties nākamnedēļ paredzētajās otrajās debatēs ar savu demokrātu sāncensi Džo Baidenu, paziņoja viņa preses pārstāvis Tims Merto. "Prezidents plāno debatēt," telekanālam "Fox News" pavēstīja Merto nepilnu stundu pēc tam, kad Tramps pameta slimnīcu.

Otrajās debatēs kandidātiem jāatbild uz vēlētāju uzdotajiem jautājumiem un tās paredzētas 15.oktobrī Maiami. Baidenam pēdējās dienā bijuši vairāki negatīvi koronavīrusa testi un viņš ir paudis vēlmi piedalīties debatēs, ja veselības eksperti to atzīs par drošu.

Savukārt Baidens pirmdien kritizēja prezidentu Donaldu Trampu par viņa mudinājumiem amerikāņiem nebaidīties no Covid-19 un neļaut koronavīrusa slimībai "dominēt dzīvi". "Es redzēju viņa tvītu. Viņi to man parādīja. Viņš sacīja: "Neļaujiet Covid kontrolēt jūsu dzīvi," uzturoties Floridā, kur Baidens izvērsis kampaņas pasākumus cīņā par šī svārstīgā štata vēlētāju balsīm, raidsabiedrībai "Local 10" sacīja bijušais viceprezidents. "Pasakiet to tiem 205 000 ģimeņu, kas ir kādu zaudējušas."

Šādi Baidens atgādināja par amerikāņiem, kam dzīvību laupījis Covid-19. Šobrīd ar Covid-19 saistīto nāves gadījumu skaits ASV jau sasniedzis 210 000. "Es ceru, ka prezidents - ņemot vērā, ka viņš ir gājis cauri tam, kam viņš ir gājis cauri, un es esmu priecīgs, ka viņš veseļojas samērā labi - amerikāņu tautai varētu paust pareizo mācību: maskām ir nozīme," vēlāk brīvdabas kampaņas pasākumā Maiami sacīja Beidens. "Šīm maskām - tām ir nozīme. Tām ir nozīme, tās glābj dzīvības, novērš slimības izplatīšanos," norādīja Baidens.

Baidens ar šiem spriedumiem nāca klajā dažas minūtes pēc tam, kad Tramps, noslēdzis četru dienu ārstēšanās kursu Mērilendas slimnīcā, atgriezās Baltajā namā un, atrodoties uz rezidences balkona, noņēma sejas masku. "Tās ir nopietnas raizes," sacīja Baidens. "Es ceru, neviens nedosies prom ar vēstījumu, domājot, ka tā nav problēma."